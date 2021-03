Steven Yeun, el superviviente de ‘The Walking Dead’ que acabó conquistando Hollywood

Quienes hayan seguido The Walking Dead durante sus siete primeras temporadas –o aunque solamente hayan llegado hasta la segunda–, probablemente se hayan sorprendido al ver a Steven Yeun, uno de los rostros más queridos de la ficción de AMC, encabezando la lista de cinco nominaciones a los Óscar a mejor actor principal, la categoría interpretativa más importante de Hollywood.

Yeun interpretó a Glenn Rhee en el universo zombi creado por Frank Darabont. (SPOILER). Fue el salvador de Rick Grimes (Andrew Lincoln) en su torpe incursión en las calles de Atlanta, aquel joven repartidos de pizzas que lo llevó junto al grupo de supervivientes en el que se encontraban su mujer y su hijo, Lori y Carl, y tuvo una despedida de lo más sangrienta a manos de Negan (Jeffrey Dean Morgan) en el primer episodio de la séptima temporada de The Walking Dead.

Steven Yeun se hizo famoso gracias a la serie. El carisma, la cercanía, la simpatía y la humildad que le transmitió el actor a su personaje lo convirtieron en el favorito de muchos fans, y hoy sus seguidores ven con satisfacción cómo Yeun, a diferencia de muchos compañeros de reparto de The Walking Dead, está triunfando en el mundo del cine.

Tras cerrar su etapa en la serie, Steven Yeun probó suerte en la industria cinematográfica de Corea del Sur, su tierra natal. Allí participó en dos de las películas que más han dado que hablan de los certámenes de cine internacionales en los últimos años: Burning (2018), una adaptación del libro homónimo de Haruki Murakami, y Okja (2017), una de las cintas más laureadas del director de Parásitos, Bong Joon-ho.

Por eso quienes no hayan seguido los últimos éxitos del cine coreano previos a Parásitos y no vean The Walking Dead hoy se preguntarán quién es Steven Yeun y por qué está nominado. ¿Merecía esta candidatura? Sin lugar a dudas. Su trabajo en Minari. Historia de mi familia es excelente. Allí da vida al padre de una familia coreana que viaja a la América rural para ganarse la vida, con lo que eso conlleva a nivel de oportunidades laborales y de adaptación a los prejuicios raciales de los lugareños.

Steven Yeun, de 37 años, ha demostrado ser un actor de método capaz de transmitir un tornasol de emociones con tan solo una mirada, un gesto o una sonrisa. Él es, junto al pequeño Alan S. Kim y a la veterana actriz surcoreana de 73 años Youn Yuh-jung, también nominada al Óscar (mejor intérprete secundaria), el alma de una película que ha arrasado en los festivales internacionales y que este 2021 se postula como una de las grandes candidatas de los Óscar. Sus 6 nominaciones (película, director, actor principal, actriz secundaria, guion original y banda sonora) la convierten en uno de los títulos imprescindibles de este año y a Yeun en la gran revelación del cine internacional.