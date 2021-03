Queen asegura que existe música inédita de Freddie Mercury y David Bowie

Under pressure es uno de los dúos más aclamados de la historia de la música reciente. David Bowie y Freddie Mercury unieron sus grandes voces para crear una colaboración improvisada en 1981, en la que reinaba lo experimental, y con la que hicieron las delicias de muchos de los seguidores de uno y otro artista. Under pressure fue una de las piedras angulares del pop rock, presente en Hot Space, el décimo álbum de estudio de Queen.

El tiempo y las circunstancias impidieron que Bowie y Mercury lanzaran más música juntos, pero parece que Under pressure no fue la única canción en la que colaboraron, y podríamos descubrir en el futuro algún nuevo tema de los dos titanes de la música.

En una reciente entrevista recogida por The Guardian, los miembros de Queen que permanecen en activo, Brian May y Roger Taylor, han revelado que el vocalista de la banda y el Duque Blando pasaron juntos una buena temporada durante el verano de 1981 en Suiza, y que existe material inédito de esas sesiones que todavía no ha salido nunca a la luz.

Según el batería de Queen, se trató de una serie de sesiones musicales en las que ambos improvisaban, mezclaban nuevos ritmos con canciones antiguas de los dos y acababan incluyendo todo lo que les viniera a la cabeza. Así, Taylor reconoce que podría haber mucho material: "Si buscamos en los archivos, sí, probablemente hay algo más. Hacíamos cosas raras como versionar viejas canciones de Cream. Recuerdo que hicimos NSU y I Feel Free, solo para reírnos un poco, y luego decidimos: 'Escribamos algo para nosotros'".

¿Podremos escuchar estas canciones que Bowie y Mercury grabaron? Queen no ha detallado los planes sobre estas grabaciones, y puede que no lo escuchemos nunca. Brian May declaró recientemente que había encontrado una cinta inédita en la que se podía escuchar uno de los primeros conciertos en directo con Freddie Mercury del año 1970. No es la primera vez que asegura haber encontrado nuevo material, pero seguimos sin poder escucharlo.

El legendario guitarrista, como viene siendo habitual, no reveló ningún plan para este hallazgo, por lo que no está claro si podremos llegar a escucharla. "Estamos debatiendo qué hacer con ella", agregó. "Hace unos años nos habríamos sentido muy protectores y pensamos, 'Nadie debería escuchar esto, porque somos muy rudos'. Pero ahora, en la posición en la que estamos en nuestras vidas, no nos avergüenza dónde estábamos en ese momento. Fuimos nosotros contra el mundo".