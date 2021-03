Doja Cat, la mirada más sexy de los Grammy 2021: el truco para conseguir su maquillaje

Doja Cat era una de las grandes nominadas de los Grammy 2021. La cantante estadounidense optaba a los premios de mejor nuevo artista, mejor grabación del año y mejor interpretación vocal por Say So. Aunque la californiana no se llevó ninguno de los galardones, sí que se convirtió en una de las protagonistas de la noche.

¿La razón? Además de su increíble actuación de Say So sobre el escenario, Doja Cat se convirtió en una de las artistas que más ha dado que hablar por su increíble look en la alfombra roja. Y es que la joven llevó un vestido de Roberto Cavalli que ya ha pasado a la historia de los Grammy.

Se trata de un diseño de cuerpo de cuero con un escote vertiginoso con cremallera que bajaba más del ombligo y una falda de plumas verdes. Un diseño que recordó a aquel increíble vestido de versace que llevó Jennifer Lopez en los Grammy de 2000 y por el que se inventó Google Imágenes.

Pero un vestido así necesita un make up a la altura. Doja Cat lo sabe bien y apostó por el maquillador Ernesto Casillas para conseguir una mirada profunda y sexi. En LOS40, para que consigas el mismo resultado que la famosa cantante, nuestra compañera y maquilladora profesional Raquel Lorenzo te explica los pasos a seguir. ¡Y es más sencillo de lo que parece!

Consigue la mirada felina de Doja Cat en los Grammy 2021

Podemos decir que Doja Cat lució la mirada más intensa y sensual de todos losGrammys 2021. Sin duda, es uno de los maquillajes más bonitos y trabajados de toda la gala.

Su maquillador, Ernesto Casillas, optó por unos ojos ahumados o smokey eyes. Pero con dándole un toque especial, la combinación de dos tonos: negro y marrón o también denominado. Un makeup que podrás combinar con cualquier outfit y te salvará en muchas fiestas cuando no sepas qué maquillaje hacerte.

Para preparar el ojo y que la sombra dure mucho más, utiliza un lápiz para dibujar el ahumado. Es decir, lo primero que debes hacer es marcar la línea de las pestañas (como si te fueras a hacer el eyeliner) lo más sutil que puedas. A continuación, marca la famosa ‘V’ del extremo de tu ojo (la unión de la cuenca de tu ojo con la línea de las pestañas) y la parte interior del ojo también en forma de ‘V’. La clave es que dejes el centro del párpado móvil limpio para más tarde maquillarlo.

Doja Cat, presumiendo de mirada en los Grammy 2021 / Getty / Kevin Mazur

Cuando hayas marcado los extremos con lápiz, comienza a difuminar la línea hacia arriba y únelas por encima de la cuenca. Recuerda hacerlo siempre con un pincel de precisión. Cuando lo tengas, aplica sombra negra con otra brocha para sellar el dibujo. Y difumina hacia la sien con el producto que quede en el pincel, de tal forma que logres una mirada súper rasgada.

A continuación, ayúdate de una brocha para aplicar sombra marrón en el centro del párpado y asegúrate de que quede todo bien integrado para que haya una transición en los colores y no se noten cortes.

Puedes realizar un eyeliner y marcar también la línea de agua con un producto en gel negro para marcar mucho más la mirada. Después, aplica máscara de pestañas con bastante generosidad, sobre todo en el extremo del ojo (así conseguiremos rasgarlo aún más) o si te atreves, ponte pestañas postizas. ¡Notarás el cambio!

Por supuesto, no te olvides de peinar y rellenar los huequitos de tus cejas. Para esta ocasión, el maquillador de Doja Cat se ha ayudado ‘Brow Ink Trio en el tono Deep Brown’ de Shiseido.

Para que este maquillaje se vea bonito, es importante que el maquillaje de la piel esté bien cuidado y pulido. Por eso, es fundamental que antes de aplicar la base de maquillaje, te asegures de que el rostro esté bien limpio e hidratado. Doja Cat lleva counturing y la piel bien sellada. Asimismo, se ha aplicado un rubor en crema que resaltan de forma muy natural sus mejillas y que puedes aplicar con los dedos, eso sí, al ser en crema, hazlo siempre antes de sellar tu maquillaje con polvos o fijador en spray. Y por supuesto, no te olvides de iluminar la zona T del rostro y el arco de la ceja.

En los labios, la artista lleva una barra de labios acorde al maquillaje, en concreto, ‘VisionAiry Gel Lipstick’ en el número ‘Disrobed 506’