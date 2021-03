El escote de Doja Cat en la alfombra roja de los Grammys 2021 no pasó desapercibido

La gala de los Grammys 2021 no fue como la de otros años, es lo que tiene estar inmersos en una pandemia que lo está modificando todo. Aun así, tuvimos una alfombra roja a la altura de otras ediciones, con mucho glamour, alguna que otra mascarilla y muchos estilismos que comentar. Uno de los que llamó la atención fue el de Doja Cat.

Llevaba un vestido con cuerpo de cuero en crema y negro de manga larga y un escote vertiginoso con cremallera que bajaba más allá del ombligo y una falda de plumas en tonos verdes. Sin duda, el atrevido escote llamó la atención gracias al diseño de Roberto Cavalli que convirtió a las cantantes en una de las más atrevidas, divertidas y extravagantes de la noche.

“Quería ser la señora de los gatos, así que déjenme serlo”, dijo.

Doja Cat llega a la alfombra roja de los #GRAMMYs con espectacular vestido emplumado firmado por Roberto Cavalli 💚 pic.twitter.com/9zOZDjkpGo — Babe Magazine (@babemagazinemx) March 14, 2021

Cambio de look para el escenario

Acudía a la gala en calidad de nominada. Podía llevarse un premio como artista revelación, aunque su gozo en un pozo cuando se abrió el sobre y se gritó el nombre de Megan Thee Stallion. Muchos lamentaron en redes que no se hubiera llevado el premio.

Aun así, subió al escenario, no para dar las gracias sino para ofrecer una actuación. Aunque algunos esperaban que interpretara algún tema más reciente, optó por Say so, su gran éxito de la cuarentena. Muchos no entendían que esta canción que tanto nos hizo bailar en tiempos difíciles no hubiera obtenido más nominaciones.

Para su actuación cambió de look. De ir con un escotazo en la alfombra roja, pasó al otro extremo, a ir tapada de pies a cabeza por un mono de latex completamente negro, de Jean Paul Gaultier, que bien podría haber lucido Madonna en otros tiempos.

El caso es que la cantante no pasó desapercibida ni por su actuación ni por sus estilismos que fueron aplaudidos por muchos y criticados por unos cuantos. Es lo que tiene ser una estrella.