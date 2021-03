Cardi B y Megan Thee Stallion suben la temperatura de los Grammys cantando ‘WAP’ ¡por primera vez! Las dos raperas estadounidenses protagonizan uno de los momentos más hot de la noche

Megan Thee Stallion y Cardi B, durante su actuación en los Grammy 2021 en Los Ángeles, California. / Photo by Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy