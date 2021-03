Camilo: “Nunca quise tener una familia grande, pero con Evaluna lo que quiera”

Camilo ha estado de promo por España y ha aprovechado su visita en nuestro país para deleitarnos con un Stage mágico y hablarnos también sobre todas las novedades de su vida en una entrevista LOS40 Global Show.

La “paella” de Camilo

"No hice mi álbum, Mis manos, pensando que, por ejemplo, tenía que meter una canción que sonara a regional mexicano. Yo agarro la guitarra y la ilusión misma de las ganas que tengo de hacer lo que quiero hacer me van dictando. Está el amor por el sonido y cada vez somos más valientes, siempre desde el respeto a universos que no son propios. Yo hago mi cumbia, como en un restaurante que te dicen que hacen paella de autor y es una paella que está decosnreruisa. Puedes decir que eso no es paella, pero es su manera de interpretar la paella".

“No puedo ser objetivo con Machu Picchu”

"No puedo ser objetivo porque Evaluna es una de mis artistas favortias en el mundo, pero cantar con ella Machu Picchu es muy importante para mí. La admiro tanto….El vídeo lo dirigió ella y me siento honrado de estar ahí porque es un tema muy importante para los dos".

Videoclip oficial de 'Machi Picchu'

¿Quieren ser padres Camilo y Evaluna?

"Nos hace ilusión tener hijos, pero no pronto. Es una de las cosas que hemos fantaseando desde que éramos novios. Evaluna quiere ser mamá porque está enamorada de la manera que su madre fue madre. Tiene ilusión, pero yo lo empecé a pensar estando con ella. Nunca quiese tener una familia grande, pero con ella lo que quiera".

Si quieres ver la entrevista completa de Camilo en LOS40 Global Show...¡dale al play!