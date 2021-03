‘Sálvame’ desvela la entrevista inédita con Iker Casillas hace un año hablando de una supuesta separación

En agosto de 2020 Iker Casillas y Sara Carbonero preparaban la mudanza para trasladarse de Oporto a Madrid. Ya entonces empezaban a escucharse los primeros rumores de crisis en la pareja y eso que quedaba tiempo para la confirmación oficial por parte de los interesados.

En aquel momento, Gustavo González le realizó una entrevista al portero de fútbol y algunas de las declaraciones que le dio en aquel momento nunca llegaron a salir a la luz. Hasta ahora que, confirmada la ruptura, cobran especial interés.

En Sálvame, que no han dejado la oportunidad de investigar en los motivos que han llevado a esta pareja a tomar la decisión de seguir cada uno por su camino. Han sacado a la luz aquella entrevista en la que Casillas hablaba ya de una supuesta separación.

Las cosas no son como parecen

“La cabeza me ha cambiado totalmente por lo que ocurrió. Cuando te pasan estas cosas, tu cabeza cambia y, no sé, no sé si te haces más humano, no te puedo definir la palabra que es”, decía sobre lo que sentía tras el infarto que sufrió y el cáncer al que tuvo que enfrentarse su mujer.

Reconoce que las cosas les cambiaron completamente en un año y que lo sucedido le convirtió en alguien más egoísta que mira por sí mismo. Apuesta por un carpe diem más que por planes a largo plazo y de disfrutar de lo que se tiene en el momento.

Ya en aquel entonces hablaba de la casa en la que está viviendo ahora. “¿Qué me he comprado una casa en Pintor Rosales? Sí, pero me la he comprado porque, joder, porque la estaban vendiendo a buen precio. Yo cuando hago una inversión así de este tipo, hago cosas que sean buenas, no por nada. Aparte, me gusta Madrid, soy madrileño, pero, sinceramente, detesto vivir en Madrid porque me da un poco de… no sé, como una jungla”, reconocía.

Añadía que en aquel momento no tenían claro dónde iban a vivir una vez llegaran a Madrid. “Nos pillas en un momento que no tenemos ni puñetera idea de qué es lo que vamos a hacer y dónde vamos a estar”, reconocía.

Rumores de separación

Gustavo hace un año le preguntó sobre esos rumores de separación. Le aseguró que su amigo Ángel Martín le había comentado que había problemas. “Ángel ya sabes cómo es, también Ángel siempre está diciendo: ‘Vive la vida’, como la vive él. Ya quisiéramos todos vivir la vida como la vive él. Él siempre dice: ‘¿Cuándo te separas para vivir la vida?’, pero siempre”, reconocía en aquel momento.

“Yo no sé el día de mañana qué cojones va a pasar, a lo mejor está que dentro de dos años nos separamos y me dices: ‘Joder Iker, pues tú me has dicho…’. Pero es dentro de dos años, no ahora, ¿sabes? Hay más cosas detrás, no es solo la imagen de Instagram, como digo yo. Yo el día que me separe, igual que cuando me han pasado las cosas, he de decirlo”, admitía dejando claro que su vida no era tan idílica como mostraban las redes.

Desde luego, no descartaba la idea de que algún día pudiera separarse y eso ya indica que las cosas no van bien. Habla de que a Sara no es que no le guste el pueblo familiar pero que eso de las sillas de plástico en el bar del pueblo para tomar cervezas y jugar a las cartas, no es lo que más le gusta. Aunque reconoce que “ahora está más contenta porque ya no puedo pimplar”. Solo un buen vino o whisky.

Está claro que, por mucho que Iker y Sara siempre han intentado mantener su vida privada en un discreto segundo plano, las cosas vienen revueltas.