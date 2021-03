‘Maestros de la costura’ anuncia a los finalistas de su cuarta edición tras la reivindicación trans de Jedet

Como siempre ocurre cuando un concurso llega a su recta final, la tensión crece y eso es lo que vivimos en el último programa de Maestros de la costura que ya nos dejó el nombre de los finalistas. También hubo momentos para la emoción tras la visita de los familiares o reivindicación trans con Jedet en el taller.

La cosa empezó con emociones fuertes. Los aprendices tenían que confeccionar un mono y una mascarilla, es decir, un equipo de protección individual conocido como EPI. Todo un homenaje a los sanitarios que tanto han luchado en esta pandemia y que siguen al pie del cañón para paliar las consecuencias de esta pandemia.

No fue el único guiño emotivo del último programa. En esa línea nos encontramos con la visita de los familiares de los concursantes. Lluís no pudo evitar las lágrimas cuando se reencontró con su madre y abuela. Yelimar nos enterneció con el abrazo que le dio a su pequeño y Ancor también mostró su lado más familiar junto al pequeño Ancor Jr.

Tensión en los equipos

Superada la prueba, la siguiente parada fue la tienda de Ángel Schlesser en Madrid. El reto consistía en hacer una réplica de dos vestidos diseñados por el nuevo director creativo de la firma: Juan Carlos Mesa. Una prueba complicada que sacó a la luz las discrepancias que hay entre unos y otros.

La máxima tensión llegó cuando el jurado pidió un cambio de taller y Gabriel y Lluís sacaron su peor versión. Ellos y Miley formaban el equipo que recibió la peor valoración del jurado lo que nos dejó a los primeros finalistas: Yelimar, Ancor y Laura.

Entre Lluís, Gabriel y Mily estaba el aprendiz que se iba a quedar a las puertas de la final. Para saber quién iba a ser esa persona, tuvieron que enfrentarse a otra dura prueba, la de confeccionar la ropa interior para una mujer trans.

Reivindicación trans

Para recibir algún que otro consejo recibieron la visita de Jedet que este año ha triunfado con Veneno, la serie de Los Javis. Llegó con las ideas claras y un mensaje que difundir: “Las personas trans merecemos los mismos derechos que el resto, no somos como se nos ha pintado durante tanto tiempo, somos personas normales y merecemos cariño, respeto y apoyo por parte de la sociedad”.

"Por sus características y su talla la moda a veces los excluye por no tener un cuerpo normativo, y les cuesta encontrar prendas que les gusten, que les representen y que les hagan sentir cómodas y atractivas", explicaba Palomo Spain que no dudó en entrar al taller para hacer un diseño para Jedet. “Afortunadamente, en los últimos años ya hay marcas que están confeccionando piezas de lencería dirigidas a ellas de forma específica", añadía.

"Las personas trans merecemos los mismos derechos que el resto" 💖#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/kAUX3MhYuv — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021

De cara al reto al que se enfrentaban los aprendices, Jedet les explicó la situación: “Hay mujeres trans que tienen pene igual que otras están reasignadas y tienen vagina, y algunas de ellas no se sienten cómodas con que se note. La ropa debe ser funcional, lo más cómoda posible dentro de lo que cabe, porque al final es como una especie de faja, entonces no es cómodo, porque muchas mujeres trans dependen de eso para poder salir a la calle, sentirse confiadas y pisar fuerte".

"Si alguna niña o algún niño se siente identificado con esto y le ayuda a saber quién es, ya hemos hecho una labor maravillosa" 💖#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/29RLiJLZ0Z — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 15, 2021

Nueva expulsada

Los concursantes se pusieron manos a la obra e hicieron lo que pudieron. Finalmente, hubo una expulsada. Mily se centró en la parte superior de su conjunto y no tuvo tiempo para acabar de coser la braga y eso era uno de los requisitos imprescindibles. Tuvo que abandonar el programa.

“Es una experiencia tan gratificante, mira que lo pasas mal, hay ratos que dices, ¿por qué me he metido aquí?, pero a grandes rasgos, la experiencia es muy bonita, maravillosa, y creo que me va a aportar ese empujoncito que me hacía falta”, reconocía una vez sabía que su tiempo en el programa había terminado.

Gracias, @milymdlc4, por llenar el taller de glamour. Ha sido un placer tenerte con nosotros. ¡Mucha suerte! 💖#MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/KGmssqQqdb — Maestros de la Costura (@MaestrosCostura) March 16, 2021

Yelimar, Ancor, Laura, Lluís o Gabriel. Uno de ellos será el ganador de esta cuarta edición.