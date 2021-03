Sandra Barneda pone firme a Manuel por burlarse de Lucía en el debate de 'La isla de las tentaciones'

Y llegó el reencuentro entre Manuel y Lucía. El debate de las tentaciones que emitió anoche Mediaset dejó grandes momentos con los avances de las hogueras en las que las parejas se enfrentarán a los pretendientes, pero sin duda la guinda del pastel fue el cara a cara entre Manuel y Lucía, la pareja que abandonó el reality en el programa 8 tras su hoguera de confrontación.

El encuentro fue tenso pero no fue como los espectadores esperaban. Manuel y Lucía no acudieron al plató de Telecinco y se limitaron a intervenir en el programa por videoconferencia. Además, la pareja tenía prohibido dirigirse la palabra, por lo que Sandra Barneda, encargada de presentar también este espacio, se tuvo que encargar de intermediar.

Sin embargo, aunque no hubo palabras, lo que sí hubo entre Manuel y Lucía fueron gestos. Tantos, que la propia Sandra Barneada tuvo que interrumpir la entrevista a dos bandas para llamar la atención a Manuel, quien le hacía gestos con los labios a Lucía mientras ella les daba paso para que hiciesen preguntas al aire que el otro pudiese responder sin haber interacción directa.

"Manuel, ¿por qué estás haciendo el tonto ahora mismo?", interrumpió Barneda. Pero Manuel se defendió, asegurando que él no estaba haciendo tonterías, ante lo que la presentadora, volvió señalarle asegurando que estaba haciendo el "tonto" y que ni ella lo estaba entendiendo, "ni media España tampoco".

Manuel continuó su defensa alegando que le había puesto "morritos" a su expareja porque ella no le dejaba hablar. "Me está cortando, siempre hace lo mismo. Lleva toda la vida haciéndome lo mismo. Siempre me corta y me intenta ridiculizar y no me da la gana", aseguró el ya conocido como el 'Maluma de Cádiz' .

Manuel lanzándole besos a Lucía

Sandra Barneda: "Manuel, ¿por qué estás haciendo el tonto?"#TentacionesDBT8 pic.twitter.com/5h3mLuGTOo — Rafael García López 💻📺 (@RafaelGarciaLAF) March 16, 2021

Pero las explicaciones de Manuel no convencieron a Sandra Barneda. La conductora del debate apuntó que había sido él quien se había superpuesto a la respuesta de Lucía, ante lo que el exparticipante de La isla de las tentaciones, simplemente se limitó a pedir perdón.

Lucía, firme con su decisión

En la entrevista, Lucía aseguró que ella está contenta con la decisión tomada y con su paso por la isla pese a que fue muy duro en algunos momentos. Además, llegado el momento de hacerse preguntas cruzadas, sostuvo no tenía ninguna duda que plantearle a Manuel, algo que fue muy alabado por los tertulianos del programa.

Sin embargo, su expareja defendió que él sí había estado enamorado de Lucía, y quiso trasmitirle a esta que él, antes de su paso por la República Dominicana, "estaba loco por ella".