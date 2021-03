Así ha sido el esperado (y tenso) reencuentro de Manuel y Lucía en ‘El Debate de las Tentaciones’

La Hoguera de Confrontación del último programa de La Isla de las Tentaciones acabó definitivamente con la relación de Manuel y Lucía. Tras varios cuernos dentro de Villa Playa la pareja decidía tomar caminos separados, él junto a Fiama y ella soltera. Ahora, meses después, se han reencontrado.

Pero no ha sido en el último programa de la edición, como marca el timing de cada edición. Ambos han sido el plato fuerte del último Debate de las Tentaciones, en la que acudían de manera telemática.

Con el reencuentro junto a Sandra Barneda meses después del programa pendiente de grabar, la pareja tenía prohibido hablar entre ellos en esta vuelta. Eso sí, nada les impedía juzgar juntos todas las imágenes inéditas que quedaron de su polémica Hoguera.

Lucía, sobre el momento del final de la hoguera: "Yo escuchaba pasos y pensé, 'no puede ser, no puede estar viniendo detrás, pero sí, vino'" #TentacionesDBT8 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/5rfaE0MxCj — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 15, 2021

Juntos, que no revueltos, la expareja tuvo la oportunidad de explicar su percepción del momento que puso fin a su relación. Lucía, de lo más sincera, confesó al programa que lo que peor recuerda es a Manuel diciendo que no estaba enamorada de ella. En contraste, también declaró que soltera es como más feliz se encuentra ahora mismo.

También dejó claro que en ningún momento de la Hoguera pensó en perdonarle o darle una nueva oportunidad. Él, por su parte, mantuvo su argumento de "ser así" y de tener que ser fiel tan sólo a su esencia. Sin embargo, sí que quiso decir en directo que nunca pensó en ponerle los cuernos a Lucía antes de entrar al programa -algo que tanto ella como los colaboradores recibieron entre risas-.

El momento más tenso

Aunque ha habido risas, como cuando Manuel ha intentado mantenerse serio admitiendo que no es una persona que se fije "en el exterior", también ha habido cabida para momentos de tensión.

Cuando la presentadora les daba pie a preguntar cosas al aire para que cada uno respondiese -sin que hubiese conversación directa-, Manuel se ha dedicado a lanzar "besos al aire" cuando Lucía le cortaba. Barneda, tajante, cortaba el comportamiento del participante del reality con un duro "Manuel, ¿por qué haces el tonto?".

Él terminaba pidiendo disculpas, mientras que Lucía rechazaba preguntarle cualquier cosa.

La revelación "Frikifan"

Aunque si un momento ha destacado de los mostrados de aquella hoguera, ha sido el de la confesión de Lucía respecto a Fiama. Entre risas de incredulidad, ésta le decía a Jesús que era un "Frikifan".

"Eres un frikifan, que nos hemos hartado a criticarla y tú el primero", le comentó Lucía a su ya ex refiriéndose a Fiama. Al parecer, cuando se emitió la primera edición ambos la vieron juntos y no dudaron en criticar el comportamiento de Fiama con su ex, Álex Bueno. Manuel simplemente lo negó ante Sandra Barneda.