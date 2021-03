Luis Fonsi y el sonido del ‘dembowsito’, el ritmo del corazón latino, en ‘Respondiendo comentarios’

Luis Fonsi presentó hace un mes su nueva apuesta musical, Vacío, junto a Rauw Alejandro. Un tema en el que los amantes de la música latina descubrieron un guiño, un homenaje, una reivindicación (llamadlo como queráis) de uno de los clásicos de la música latina: A puro dolor de Son by four.

La canción, estrenada en los Premio Lo Nuestro, ha ido multiplicando día a día sus visitas en las principales plataformas de streaming convirtiéndose en uno de los grandes hits del comienzo de este año. Sobre esta canción y este videoclip hemos querido hablar con el solista de Puerto Rico leyendo algunos de los comentarios que sus fans y sus haters le han dejado.

Como no podía ser de otra forma, Luis Fonsi se ha atrevido con todos los mensajes que habíamos seleccionado. Los más favorables, que ya le tratan como una leyenda aunque él aún sigue mantiendo la modestia por bandera. Y los menos favorables en los que lamentan que los sonidos urbanos hayan seducido al adalid del romanticismo latino.

"Respeto esos comentairos. No me hieren los sentimientos porque creo que todo el mundo tiene derecho a sus gustos. Y así es la música (...). Yo tengo un público que es muy fiel a mi parte más romántica y cuando hago cosas rítmicas o con influencia urbana no les gusta. Pero yo no me molesto por ello (...). Aunque no soy un artista reggaetonero, hago algo romántico al que le pongo un 'dembowsito' pero ese es ya el sonido del ritmo del corazón latino" explicaba el de San Juan.

Y donde la canción original de Son By Four seguía, ahora Luis Fonsi canta: "Perdona si te estoy llamando en este momento, pero quería decirte todo lo que siento, yo sé que las palabras se las lleva el viento, pero si no te llamo voy a enloquecer"

Así ha sido 'Respondiendo comentarios' con Luis Fonsi.