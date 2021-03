Taylor Lautner reaparece en Instagram para felicitar a su pareja

Taylor Lautner era una de las jóvenes promesas de Hollywood en 2012 cuando se acababa de estrenar la última entrega de la saga Crepúsculo. El actor se convirtió en un ídolo adolescente gracias a su papel de Jacob en las películas inspiradas en los libros de Stephen Meyers. Junto a sus compañeros, Robert Pattinson y Kristen Stewart, Taylor saboreó el precio de la fama. No había adolescente en occidente que no conociese al hombre lobo más sexi del cine.

La carrera de Robert y Kristen fue en viento en popa una vez que terminó la saga y ahora tienen unas carreras envidiables. Taylor, por su parte, tras protagonizar una serie de blockbusters, Hollywood le dio la espalda. Eso sí, el actor continuó trabajando en series como Scream Queens o Cuckoo.

Es cierto que desde 2018 el actor no ha aparecido en ninguna serie o película. Eso sí, el joven que hace poco cumplió 29 años, ha continuado estando activo en sus redes sociales enseñando la vida familiar. Es verdad que cada vez comparte menos contenido. De hecho, llevaba un mes sin publicar ningún post.

Un post muy especial

Este 16 de marzo, Taylor celebra una fecha muy especial: el cumpleaños de su pareja Tay Dome. La pareja lleva saliendo desde 2018, cuando coincidieron en el hospital donde estaba ingresada su hermana. Y es que ella fue la enfermera que la atendió.

Desde entonces la pareja se ha convertido en inseparable, demostrando en sus cuentas de Instagram lo unidos que están. De este modo, el día del cumpleaños de ella, no podía faltar una emotiva felicitación en Instagram por parte de él.

Taylor Lautner ha compartido una serie de imágenes de momentos que ha vivido con Tay Dome durante los últimos años y donde vemos lo felices que son. Junto al post, la estrella de Crepúsculo ha escrito las siguientes palabras:

“Feliz cumpleaños a este ser humano de otro planeta. Eres el alma más increíble que he tenido el honor de conocer. Me esfuerzo por ser más como tú cada día. Este va a ser tu mejor año y no puedo esperar a vivirlo contigo. Con amor, tu chico Tay”

Sin duda, parece que Taylor Lautner ha encontrado a su alma gemela. Y es que no pueden ser más monos.