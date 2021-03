Blanca Suárez se ha atrevido a compartir una foto con su cara recién levantada y sin maquillar

Ser actriz no es fácil y, en esta ocasión, no vamos a referirnos a los duros castings en los que tienen que dar lo mejor de sí mismas y demostrar su talento en el poco tiempo que les dejan. Ni siquiera cuando ya eres una de las asiduas y estás sometida a continuos escrutinios. No, en esta ocasión vamos a hablar de sus horarios.

Cuando están en pleno rodaje los horarios no tienen una rutina y lo mismo toca trabajar de noche, como hacer jornadas de doce horas o madrugar y levantarse cuando todavía no han puesto las calles.

Es lo que le ha sucedido a Blanca Suárez, aunque, en realidad, no tenemos claro si el motivo de su madrugón ha sido un rodaje o algún compromiso. No olvidemos que la actriz, además de su trabajo como intérprete es imagen de muchas firmas que la hacen tener que asistir a sesiones de fotografía que no tienen siempre horarios muy de oficina.

Cara de madrugón

El caso es que este martes le ha tocado levantarse a las 5.15 de la mañana y no ha dudado en compartir cuál es su cara a esas horas recién levantada cuando todavía no ha hecho uso del maquillaje.

En la fotografía podemos verla con el pelo rizado que ya ha lucido en varias ocasiones últimamente y que bien podría ser parte del look de algún nuevo personaje. Además, ha demostrado que se cuida y que no podía permitirse tener ojeras por lo que ha recurrido a unas tiras para evitar esas bolsas bajo los ojos tan poco agradecidas.

Está claro que la tendencia hacia una mayor naturalidad nos permite poder ver a las chicas que admiramos en su faceta más de andar por casa. Hace unos años hubiera sido impensable ver a una actriz de éxito con la cara lavada y recién levantada, pero, afortunadamente, las cosas están cambiando.