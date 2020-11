El copazo de Blanca Suárez habrá despertado la envidia de muchos

A estas alturas de la pandemia es complicado hablar de algún sector que no se haya visto afectado por la gran crisis, no solo sanitaria, sino también económica, que ha traído consigo esta situación. Pero, sin duda, hay que reconocer que el gremio de la hostelería está sufriendo considerablemente. No queda más que reinventarse y buscar fórmulas para subsistir y Dabiz Muñoz está en ello.

El chef fue de los primeros en contraer el virus y durante el confinamiento supo lo que es sufrir esta enfermedad. Luego, las restricciones a los locales de restauración han afectado, como no podía ser de otra manera, a su negocio. Pero tiene un punto a su favor, y es que cuenta con amigos que le muestran su apoyo.

Una de ellas es Blanca Suárez que se ha pasado por Streetxo, en Madrid, para despertar la envidia de muchos con el copazo que le han servido. Ahora que las fiestas no están permitidas y que se echa tanto de menos socializar y compartir buenos momentos con amigos, ver cómo alguien disfruta de su copa… es una sensación rara. Y más una de estas dimensiones.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 4 Nov, 2020 a las 9:00 PST

Chef agradecido

El caso es que la actriz, además del copazo, nos ha hecho reflexionar un poco gracias a una de las frases que forman parte de la decoración del restaurante. “☆ no quiero morir sin ninguna cicatriz ☆ Así reza un neón de uno de mis restaurantes favoritos. Amén. Vida no hay más que una: cuidémosla. Thanks @streetxo_madrid”, escribía junto a esas fotos en las que nos deja claro que lo de la bebida violeta no es solo una pose sino algo para probar.

Ante este apoyo de Blanca, Cristina Pedroche no podía más que lanzarle un piropazo: “Bellezaaaaaaaa😍😍😍”. Y el chef también encontraba el emoji con el que agradecer este gesto a la actriz: “🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏”.

Estreno aplazado

Seguro que alguno de los sorbos que dio a su exótica bebida lo dedicó a celebrar su próximo estreno que nos ha permitido verla en todos lados estos últimos días. Y eso que su peli junto a su chico, Javier Rey, se ha retrasado. No podremos ver El verano que vivimos, en el cine, hasta el 4 de diciembre.

Aunque como ella misma ha escrito en su Instagram: “La espera se alarga un poco, pero la ilusión es la misma, merecerá la pena!”.