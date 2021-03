Álvaro Soler: "Los artistas hemos llegado a pensar que nuestro trabajo era inútil"

Millones de personas de los cinco continentes han bailado y sentido alguna vez la música de Álvaro Soler. A sus 30 años, el cantante catalán se ha posicionado como uno de los músicos más exitosos del planeta, sus canciones aglutinan millones de reproducciones y ha conquistado escenarios de todo el mundo. Después de llegar a lo más alto, Soler necesitaba un poco de calma, tomar distancia y desconectar, para que su vuelta fuera mucho más potente y la conexión con su público todavía más intensa.

Fueron sus seguidores los que pidieron a Álvaro que en unos años tan duros como ha sido el 2020 y está siendo el 2021, necesitaban su música y su energía para aliviar el día a día. Así es como surge Magia, el nuevo single de Álvaro Soler y también su nuevo álbum que verá la luz en julio. En Los40 hemos podido hablar con el artista para descubrir el significado de Magia, tal y como él cuenta en esta entrevista, durante este tiempo, se ha dado cuenta que lo esencial está entre las cuatro paredes de una casa y la magia radica en los pequeños placeres de la vida. Con esperanza y la ilusión de que pronto saldremos de esta, Álvaro Soler sigue llenando el ambiente de buen rollo y optimismo.

Pregunta (P). Más de 80 premios de oro y platino en todo el mundo, dos millones de álbumes vendidos, un total de más de 2500 millones de reproducciones de audio y 1500 millones de visualizaciones de sus vídeos, ¿Cómo consigues mantener los pies en la tierra con estas cifras?

Álvaro (A). No las miro mucho. Es verdad que cuando saco un single o un disco sí que intento seguirlo para ver cómo funciona en comparación con los otros. Pero al final, cada canción es un mundo, es una emoción distinta... En cada momento cambia, ahora tenemos muchos medios distintos de cómo escuchar música y cada uno cobra diferente importancia. Prefiero no estar en contacto con las cifras y decir: 'Mira ya he sacado la canción, ahora que sea lo que dios quiera', me estresaría si fuera recordando estos números cada día, me afectaría en el estado anímico. Además, al final, estas cifras también es por el apoyo que me dais, Los40 es mi casa, me siento muy a gusto.

P. Regresas después de un parón con 'Magia', una canción muy positiva a pesar de estos tiempos tan duros...

A. Totalmente, es una canción de esperanza. Otro punto de vista dentro de las canciones de cuarentena porque al final, de la cuarentena en sí no sabes qué más escribir, yo aposté también por hablar de las cosas buenas y sobre todo de las ganas de volver a salir y esa libertad que nos falta.

P. ¿Y qué representa la 'Magia' para ti?

A. Magia representa todo eso: El valor de las cosas sencillas. Nosotros usamos la palabra magia para muchas emociones que no sabemos describir, eso significa para mí, algo que sientes y no hace falta definir. Por eso, Magia es una canción que o la sientes o no la sientes, pero no hace falta que te pongas a reflexionar sobre ella, al final es disfrutarla y conectar.

P. Además, es un tema que te pidieron tus fans porque eran ellos los que necesitaban que tu energía volviese. ¿Qué significa esto para ti?

A. Sí, Magia salió un poco por los mensajes de la gente que me escribían el año pasado diciendome: 'El 2020 ya está siendo bastante complicado, ¿por qué no sacas ninguna canción?'. Yo tenía un parón planeado, no pensaba sacar ningun single, sobre todo, por vivir otras experiencias y no escribir sobre el hotel y el avión todo el día, sino tener un poco más de contacto con mi familia, amigos... Eso también es importante para mantener los pies en la tierra, mi entorno es lo que me hace ser como soy. Después de los mensajes pensé: 'tengo el tema perfecto para este momento, y me sentí útil'. En la cuarentena, creo que los artistas llegamos a pensar que nuestro trabajo era inútil, hasta que nos dimos cuenta de que la música tiene mucha fuerza y cuando la política, logística... no funcionan, la música florece. Las canciones nos han conectado a todos.

P. El hecho de que fueran tus seguidores los que te pidieran esto demuestra que la música es necesaria para soportar el día a día. Muchos artistas se han sentido desamparados en la 'nueva normalidad', ¿Cómo estas viviendo tú estos tiempos?

A. Está siendo muy complicada en cuanto a los directos, yo creo que todos mis compañeros sienten lo mismo. Es verdad que cada país da ayudas distintas, yo tengo algunos músicos en Alemania, otros en Holanda, otro en España... En nuestro país, las ayudas están muy mal, aquí en Alemania mis músicos han recibido ayudas que les han permitido aguantar un poco más. Es cierto que en Madrid he visto que Nil Moliner o Dani Fernández han empezado a dar conciertos y me alegro mucho porque ahora mismo eso en Alemania eso es impensable. Tengo esperanzas de que dentro de poco podamos salir y hacer las cosas bien, la música es nuestro trabajo y nosotros tenemos el mayor interés de que la gente no se contagie en nuestros conciertos. Al final, la nueva normalidad tiene que incluir a la música, sino nunca habrá normalidad.

P. ¿De dónde conseguiste la inspiración para crear una canción tan alegre como 'Magia'?

A. Hay días que estamos más on fire y otros estamos hechos polvo. Esta vez, justo me pilló en un día mejor. Es verdad que cuando termine de componer Magia, ya podía viajar a Alemania para trabajar en el estudio de aquí y con mi equipo, solo el hecho de viajar a otro país aunque sea por trabajo, me dio buenas vibras y pensé: 'vamos a salir adelante'. Todo lo que plasmo en la canción son mis deseos y esperanza en esa época. Mi ilusión de salir, bañarnos en el mar y que nos pille la luna en medio del mar desnudos, esa libertad... Cosas tan básicas para las que no hace falta dinero pero que necesitas estar en el lugar correcto con la persona idónea

P. ¿'Magia' está dedicada a alguien en especial?

A. Sí, claro que sí. En la cuarentena, uno se da cuenta de que lo esencial está en las cuatro paredes de casa y eso es muy bonito, demuestra que no hace falta buscar la magia fuera. Vivimos pensando que la felicidad está en el futuro o en el exterior: En los viajes, en las fiestas... Luego llega un momento en el que te tienes que quedar en casa y te das cuenta de que también puedes enamorarte de lo que hay dentro de ella y sobre todo, conocer a las personas que hay dentro de casa. Mirar hacia dentro, eso es precioso y al final, bueno, yo creo que ya se sabe a quién va dirigida esta canción.

P. Cuentas con más de un millón de seguidores en Instagram y tus fans siempre te apoyan, pero ¿hay una parte mala de ser tan conocido?

A. Ahora mismo, la verdad que no tanto, estando en cuarentena y con mascarilla, por la calle nadie te reconoce. Al final, depende mucho de cada país. En Italia sí que es más complicado salir a la calle e ir a comer a un restaurante normal porque ahí cada vez me paran más veces. Malo tampoco es, es algo que pasa cuando la música funciona y la fama es parte de esa consecuencia. No me parece un problema ahora mismo, es cierto que la privacidad es menor pero tampoco tengo una gran preocupación.

P. ¿La música te ha ayudado a superar algún miedo?

A. Claro que sí, pero sobre todo porque yo venía de componer en mi habitación solo, sin tener que enseñarselo a la gente. Yo siempre he hecho música porque me gusta, para mí es como un intercambio de energía. Al final, yo soy una persona muy enérgica y cuando suelto la energía y la escucho en una canción, es como que vuelve a mí. Es un proceso muy meditativo, cuando empecé a tener éxito, ví que tenía una responsabilidad y que la música ya no era solo para mí, sino que era compartida con más gente. Es una sensación preciosa, algo que tú sentías y que la gente también conecta con ello. Yo antes estaba en un grupo de Barcelona y yo tocaba el piano y hacía voces, estaba resguardado, no estaba delante del público sin saber cómo moverme o cómo poner mis manos. Tuve que espabilar en el escenario y también en las entrevistas por la timidez, no conocía muy bien este terreno, ahora ya que estoy metido, voy a full.

P. Para triunfar en la música española tuviste que marchar a Alemania. ¿España es un país complicado para el talento?

A. Es complicado en España triunfar con música en inglés. Lo de Alemania fue simplemente casualidad, bueno o causalidad, no se sabe. Fue porque yo hablaba alemán, me dijeron que había un campamento de composición y estaban enviando a autores de todos los países a Austria para crear canciones. Me dijeron que como yo era el único que hablaba alemán de mi equipo, me enviarían a mí. El idioma fue el que me abrió la puerta, no es que en España haya menos opciones, de hecho en Alemania cantando en español hay muchas menos. Yo soy el único artista que está cantando en español en Alemania, lo mío es un caso aparte, no podría decirle a nadie: 'sigue mi camino', porque ha sido bastante complicado.

P. Te has mostrado como un chico natural, eres fiel a ti mismo e incluso en ocasiones has reconocido que eres tímido, pero has sabido agenciarte tu lugar en la música. ¿Te has tenido que espabilar en este mundo de artistas?

A. Las entrevistas me han ayudado mucho a hablar con personas que no conocía y a abrirme. La música me ha ayudado a tener un chute de autoconfianza. Yo cuando empecé, siempre me decían que era un chico normal. No tengo tatuajes, ni me emborracho todos los días. Cuando empecé, pensaba: 'yo no voy vestido como Lady Gaga ni tengo atuendo de artista', me empecé a preocupar y me dije: 'tengo que buscar algo de mi estilo'. Es cierto que ahora tengo el rollo de las chaquetas vintage de segunda mano y casi solo llevo eso, pero hasta llegar ahí, me ha costado bastante. En Italia me decían: 'creo que eres el único artista que no tiene tatuajes, que no tiene que hacer el tonto para hacer música'. Eso me dio confianza de decir: 'tal y como soy, es perfecto y punto'.

P. Entre tus colaboraciones está 'El Mismo Sol' con Jennifer Lopez, ¿Cómo ha sido trabajar con ella?

Fue un momento muy bonito, me ayudó a abrir mi música a distintos países. Mi canción era el número 1 en Italia, yo estaba por las nubes y de repente viene esta llamada y dije: 'no entiendo nada, ¿cómo que J.Lo?'. Fue increíble, siempre he sido contenido para estas cosas porque el mundo de la música es muy variable y me lo tomé con calma, pero el día que recibí el audio, empecé a saltar en la cama y dar botes. No olvidaré nunca ese momento.

¿Alguna colaboración más en mente?

Sí, sí hay algunas, no os puedo decir nada pero hay un artista que os va a gustar muchísimo, que lo conocéis perfectamente y es de casa también, va a ser muy muy guay. Tengo muchas ganas de anunciarlo, me estoy mordiendo la lengua todo el rato, los dos tenemos muchas ganas, va a ser un año muy musical.