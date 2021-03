Paternidad y costura, los dos descubrimientos sobre Kidd Keo en ‘La Resistencia’

Kidd Keo llegó a La Resistencia cargado de regalos para David Broncano, todos legales, como él mismo se adelantó a asegurar, aunque, eso sí, muy particulares. Casi tanto como él que es un ser inquieto por naturaleza desde que era niño. Le cuesta centrarse en una sola cosa, pero confesó que aun así se sacó el bachillerato artístico. “Me costaba concentrarme, lo pasaba mal”, explicó antes de asegurar que lo consiguió copiando.

El caso es que hizo el bachiller porque tenía claro lo que quería ser. “Antes de pegar en el ámbito musical ya quería dedicarme a esto de una forma profesional y quería hacer dirección de vídeo”, reveló y “me convertí en una peli yo”.

Aunque soñaba con participar de la vida universitaria se dio cuenta de que costaba mucho. Optó por dedicarse a la música y ahora presenta Olvídate, una balada urbana. “También lloro”, reconocía sobre este tema que compuso hace un tiempo, “pasé una época de down”.

Reconoce que, aunque no lo parezca, él puede sentirse ‘lonely’. “Tengo a mis amigos, mi chica, mi familia, pero no estoy todos los días con 50 personas”, admitía, aunque reconoce que ahora mismo, “estoy muy bien y a nivel personal, mejor que nunca”.

Descubriendo otras facetas

No descarta, incluso, convertirse en padre de familia… algún día. “Podría suceder, pero esperamos que suceda cuando queramos que suceda, pero sí, a mí me encantan los chiquillos”. De momento ha empezado con un perro, una mezcla de pastor belga con pastor alemán, “si va bien, de ahí pasamos al chiquillo”.

No fue el único descubrimiento que pudimos hacer del trapero. También nos enteramos de que se le da bien la costura. No sólo sabe coser, sino que también entiende de patronaje. Reconoció que hace unos seis años que no cosía, pero sabe del tema y lo demostró en el programa donde un joven del público le dejó su vaquero para que le hiciera una intervención.

Está claro que ahí hay un futuro si no le va bien con la música. Tal vez le veamos en una próxima edición de Maestros de la costura.