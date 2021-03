‘Sin ti no soy nada’: La historia de la canción de Amaral sobre una relación tóxica y adictiva

El dúo Amaral no es muy dado a escribir canciones de amor con final feliz de cuento de hadas. Juan Aguirre se nutrió de su propio mundo interior cuando escribió Sin ti no soy nada y habló en primera persona de una relación tóxica de dependencia emocional. No se imaginaba entonces la enorme trascendencia que alcanzarían sus sentimientos. Traducida al francés y al italiano, Rubalcaba la puso de moda en el Congreso, Los Chikos del Maiz la tildaron de machista, el Gobierno de Navarra la incluyó en una lista de ‘canciones que promueven sexismo’. Lo que es incuestionable es que Sin ti no soy nada es un himno del pop español con el que Amaral se apuntó su primer nº1 en LOS40 o su primer Premio Ondas.

Sin ti no soy nada es también la primera canción que conocimos de Estrella de mar, el tercer álbum de Amaral y el más vendido de su trayectoria. Se puso a la venta el 4 de febrero de 2002, después de grabarlo en Londres de la mano de Cameron Jerkins y acompañados por músicos de primera. Con este CD, el dúo se convirtió en una de las formaciones con más proyección y éxito en España. Aunque su repertorio contenía temas destacados (Te necesito, Toda la noche en la calle, Moriría por vos y Salir corriendo), Sin ti no soy nada es el que logró un mayor impacto. Hacemos un recorrido cronológico por los hechos más notables que han conformado su historia desde que lo compusiera Juan Aguirre.

El origen: “Habla de una adicción”

Como contaba Juan Aguirre en El Periódico de Aragón: "La idea original fue mía. Es cierto que esa canción habla de una relación tóxica y de dependencia emocional. Es algo que puede experimentar cualquier tipo de persona, desde un joven a un adulto o un anciano. No es ni mucho menos nuestro ideal del amor, pero lo cierto es que cuando nosotros escribimos canciones intentamos que sean canciones reales. Sin ti no soy nada refleja una realidad que nada tiene que ver con una relación ideal, habla de adicción”.

Primer nº1 de Amaral en LOS40

El 16 de marzo de 2002, Sin ti no soy nada se situaba en el nº1 de LOS40. Por primera vez, el dúo zaragozano alcanzaba la posición más alta de la lista. Después, volverían a ocupar el primer puesto con otras siete canciones. La última, con Kamikaze, en junio de 2008.

Primer Premio Ondas a “dos pobres desgraciados…”

El 28 de noviembre de 2002, Amaral recogió en el Teatro Tívoli de Barcelona, su primer Premio Ondas en la categoría de Mejor Canción por Sin ti no soy nada. El jurado decidió que la composición de Aguirre se merecía el galardón “Por la belleza de la canción de amor más expresiva del año”.

En una entrevista en la Cadena SER, Eva Amaral lo recordaba: “La primera vez que no dieron un Ondas yo estaba directamente alucinando, no me lo podía creer y creo que compartí ese sentimiento con Juan, porque para nosotros es toda una institución del mundo de la cultura, de la comunicación y nosotros éramos dos pobres desgraciados que tocaban la guitarra en Zaragoza. No sé, fue muy fuerte el shock y siempre lo hemos agradecido muchísimo y siempre que hemos ido a esta ceremonia de entrega, ha sido un momento especial y un momento como de disfrutar de las cosas buenas que te pasan y que te trae la vida".

‘Les sentiments ne se réparent pas’ y ‘Senza te non sono niente’

El 25 de febrero de 2003, Estrella de mar se lanzó internacionalmente. Para la edición francesa, Sin ti no soy nada se convirtió en Les sentiments ne se réparent pas. Eva Amaral comentaba que la canción "en francés suena super bonita”. Para su publicación en Italia, también se adaptó y se llamó Senza te non sono niente.

Más premios

El 10 de abril de 2003, Amaral fue el gran triunfador de la VII Edición de los Premios de la Música al recibir cinco galardones. Además de a Artista, Autor Revelación y Mejor Álbum Pop (por Estrella de mar), Sin ti no soy nada sumó dos distinciones: Mejor Canción de Pop y Mejor Canción.

Una de las mejores canciones del pop rock español

En noviembre de 2006, apareció en la revista Rolling Stone una lista con 'Las 200 Mejores Canciones del Pop-Rock Español', tras una encuesta realizada a 156 músicos. Encabeza la lista Mediterráneo de Joan Manuel Serrat y en el puesto nº 67, detrás de Bienvenidos de Miguel Ríos y antes de Promesas que no valen nada de Los Piratas, figuraba Sin ti no soy nada de Amaral.

¿Una versión de India Martínez?

El 24 de noviembre de 2015, Juan Aguirre contaba en el programa Hoy X Hoy de la Cadena SER que había dado las gracias a India Martínez por grabar una versión de Sin ti no soy nada: “Al principio era una sensación de estupefacción. El otro día conocimos a una chica india, que había hecho la versión Sin ti no soy nada”. “Una chica que se llama India, no una chica india de la India” (apunta Eva). “No, no, claro, una gran cantante (¿India Martínez?, he estado a punto de preguntarte en qué idioma lo cantaba la chica india, ha faltado una coma, gracias Eva, añade Gemma Nierga). Exacto, una grandísima cantante con la que no habíamos coincidido nunca, y le dimos las gracias, le dijimos ‘oye, gracias por tocar nuestra canción’. ‘No, no, gracias a vosotros por hacerla’. Es algo muy bonito, cuando la gente hace algo que nosotros hemos hecho para nosotros y lo hacen suyo”.

La artista cordobesa lanzó un álbum de versiones llamado Otras vidas (2012), pero el tema de Amaral que incluía era Cómo hablar.

Juan Aguirre a Rubalcaba: “Vamos tío, no me toques los huevos”

El 23 de marzo de 2011, Sin ti no soy nada llegó al Congreso de los Diputados. Fue en un momento tenso de la sesión, cuando el diputado del PP Ignacio Gil Lázaro preguntaba por el 'caso Faisán' al entonces vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalbaca. Éste le respondió de forma sarcástica "¿Qué haría usted los miércoles por la noche cuando pasea por esas tertulias de extrema derecha glosando las infamias que ha dicho en esta cámara? ¿Qué sería de usted sin mí y sin 'el caso'?. Es como la canción de Amaral, Sin ti no soy nada".

La bancada socialista prorrumpió en carcajadas y aplausos, pero a Amaral no le hizo ninguna gracia. En una rueda de prensa, Juan Aguirre no pudo disimular su enfado: “Vamos tío, no me toques los huevos, las canciones son de todos”. Ante el gran revuelo ocasionado por estas declaraciones, el guitarrista emitió un comunicado en su web oficial reconociendo que fue “una frase desafortunada pronunciada en un tono coloquial que, convertida en titular, desvirtúa lo que realmente quería decir". Aguirre aseguraba que su intención “no era atacar al señor Rubalcaba por más que muchos se empeñen en que así parezca”.

Eva Amaral a Nega: “No es machista… nació de un hombre”

En julio de 2017, Sin ti no soy nada volvió a situarse en la palestra. En realidad lo hizo el rapero Nega, del dúo valenciano Los Chikos del Maíz, cuando en su cuenta de Twitter ponía como ejemplo de machismo la canción de Malú, Toda, y Sin ti no soy nada de Amaral. Defendía que el pop de las radiofórmulas era una fuente de machismo igual o mayor que el reggaetón.

En este caso fue Eva quien respondió a través de una entrevista telefónica con el diario Público: “Creo que es una letra que habla de dependencia emocional. Aquí me gustaría puntualizar mucho que es una letra que compuso Juan hablando de un sentimiento que él tenía. Entonces, a mí me resulta muy difícil poder considerarla machista. Habla de un sentimiento muy extremo de dependencia emocional de otra persona y además yo en algún momento también me habré sentido así, o sea, que no tuve ningún problema en hacer mío ese sentimiento y cantarla yo, pero yo no la puedo ver como machista porque no nació de mí, nació de un hombre hablando de eso que él sentía”.

Promueve el seximo, según el Gobierno de Navarra

En noviembre de 2018, Amaral fue Trending Topic... de nuevo por Sin ti no soy nada. Numerosos titulares en prensa aseguraban que el Gobierno de Navarra había censurado la canción (además de otras de El Canto del Loco o Shakira) por considerarlas machistas. Al parecer, en una actividad educativa del programa Skolae (No me cantes violencias) Sin ti no soy nada figuraba la primera en la lista de ‘Canciones que promueven sexismo’. El Departamento de Educación de Navarra desmintió rotundamente se hubiera censurado o prohibido. Simplemente se utilizó “para cuestionar el modelo de hombre y mujer que muestra”.