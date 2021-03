La frase de Ana Morgade al ser mamá con la que muchas mujeres se identificarán: “Ahora mismo no recuerdo nada”

Ana Morgade ha resumido en su último post de Instagram la abrumadora sensación y la tremenda felicidad que origina un parto. La presentadora ya ha dado a luz y ha publicado una foto con mascarilla en su perfil oficial de Instagram con la que muchas madres se identificarán.

Como no podía ser de otra forma, la madrileña de 41 años ha tirado de humor para retratar esta experiencia que será inolvidable tanto para ella como para su pareja aunque en estos momentos asegura que "no recuerdo nada".

"Alguien se ha sacado un humano del pepe? ALGUIEN LO HA HECHO. Es la única foto Mía que tengo de momento, ya lo sé... No me dan un premio a la calidad, pero mi cara de haberme pasado Jumanji es REAL COMO LA VIDA. Estoy exhausta, hente. La virgen, esto es muy salvaje. Mi bebé está divinamente y mi marido está que no se tiene en pie" empezaba explicando Ana Morgade.

Un resumen casi perfecto de lo que es el nacimiento de un bebé. Y es que lo de llegar y dar a luz a un bebé en menos de dos minutos como lo enseña el cine y la televisión es uno de los mitos más extendidos en el imaginario colectivo. Ahora solo nos falta conocer más detalles del bebé y ponerle cara dentro de la feliz familia.

La mamá, como no podía ser de otra forma, está feliz, contenta y cansada: "Y yo, mañana os cuento. Hoy estoy volando en camisón! GRACIAS por todos los ánimos y consejos que me habéis dado estos meses. También os digo que ahora mismo no recuerdo nada. Pero os leo y os como la cara. ❤️🤸🏽❤️ #NoFilter #EstoyYoPaFiltersMaris #OUMAMA".

Las felicitaciones de amigos y conocidos de la pareja no se han hecho esperar:

¡Enhorabuena a Ana Morgade y a su pareja y a disfrutar juntos, familia!