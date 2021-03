Dafne Fernández contesta a quien asegura que aburre por su obsesión con la maternidad

A finales de 2020, Dafne Fernández dio la bienvenida a su segundo hijo, en esta ocasión una niña que se ha convertido en el centro de su día a día. Tiene poco más de tres meses y la actriz no ha dudado en ir compartiendo todas las luces y sombras de un proceso tan natural como ser madre.

Aunque muchos aplauden su visión de la maternidad, hay otros que parecen cansados de este papel. Su última publicación se centraba en el destete. La actriz recomendaba un libro sobre este tema. “No querría nunca quemar una etapa como esta, porque nunca volverá, pero sucederá en algún momento y por eso necesito estar preparada. Gracias @albapadibclc por ayudarnos a tantas y tantas madres durante la lactancia (Somos la leche) y ahora con el destete con este nuevo libro. Ya lloro por el duelo, esto promete ser difícil”, contaba sobre su experiencia en este tema.

Pero esta reflexión no le ha gustado a todo el mundo. “Madre mía me aburres de verdad con la maternidad… qué obsesión… te dejo de seguir”, le espetaba una seguidora que parece estar de acuerdo con el protagonismo que le da en redes a esta parte de su vida.

Dafne no se ha quedado callada y ha dado una lección de educación contestando de una manera educada pero tajante: “Siento aburrirte, pero como tú dices está en tu mano dejar de aburrirte. Viaja y se feliz! Un abrazo”. De esta manera, la actriz invitaba a su aburrida seguidora a marcharse a otra parte.

Apoyo unánime

Pero no se ha sentido a gusto sólo con esas palabras y ha querido añadir algo más tras ver el apoyo que estaba recibiendo de muchas otras personas que están encantadas con la visión que da de esta faceta tan personal y con la que tanto se identifican muchas mujeres.

“De todas formas, hablo de lo que sucede en mi vida. Ahora estoy haciendo hincapié en la maternidad porque es mi vida en estos momentos. Pero volverá a mis proyectos y mis trabajos como actriz pronto, sólo hay que ser un poco paciente y empático”, añadía.

Son muchos los que le pedían que no cambiara ni se dejara influir por este tipo de comentarios. Y parece seguro que no lo hará. “La verdad es que yo, todo lo que comparto es lo que a mí me gustaría ver. La maternidad es algo precioso, pero tiene sus sombras y cuanta más información tengamos más preparadas estaremos para afrontar los obstáculos”, explicaba sobre por qué quiere compartir su visión de este proceso tan natural de ser madre.

Uno de sus compañeros de profesión, Daniel Muriel, ha querido meterse en la conversación, quizás de una manera menos sutil que la actriz. “Lamentamos que tu suscripción a @dafnefernandez no haya sido de su agrado. En breve le devolveremos el dinero de… ah no! Espera! Esto es gratis. MALEDUCADA!!!”.

Los mensajes defendiendo la postura de Dafne se han ido multiplicando a una velocidad de vértigo.