Paula Echevarría posa mostrando barriga de embarazada en la portada de InStyle

Paula Echevarría ha entrado en la recta final de su embarazo. Ya no le queda mucho para traer al mundo a su segundo hijo, el primer varón y el primero con Miguel Torres. Será el hermano pequeño de Daniella, la hija que comparte con David Bustamante. Antes de dar a luz, podremos verla en la portada de InStyle en la que aparece mostrando lo abultada que está su tripa en este final de embarazo.

“Me hace mucha gracia cuando oigo, ‘es que el embarazo es el mejor estado de la mujer’. Mira, no. Yo me encuentro fenomenal, tengo un embarazo super bueno, no tengo molestias, pero no es el momento de mi vida en el que más ágil estoy, no es el momento de mi vida en el que más cosas puedo hacer… a pesar de tener un embarazo super bueno, considero que me he encontrado mejor en otras ocasiones”, reconocía en la sesión de fotos de Javier Biosca, que ha hecho las fotos.

Y es que, aunque un embarazo vaya bien, no deja de ser molesto en muchas ocasiones. Y cada uno es diferente al otro y te hace pasar por situaciones que no siempre tienen una explicación. “He tenido un par de días que tenía ganas de llorar y no sabía por qué. Y es que a mí me pega muy poco porque yo soy cero intensa y soy como muy poco afligida. Soy una persona como que siempre está viendo el lado bueno de todo, como muy pro a estar sonriendo y, de repente, ha habido un par de días, de tener ganas de llorar y no saber por qué. Eso me ha sorprendido porque no me había pasado la otra vez, la verdad”, admitía.

Cada embarazo es diferente

Cuando se quedó embarazada por primera vez tenía 30 años, ahora está en otra cuarentena, pero no parece haber mucha diferencia. “Estoy notando mucha diferencia de estar embarazada de una niña a estar embarazada de un niño, pero no por la edad. Por la edad, al contrario, estoy fenomenal, me encuentro igual de bien o mejor que a los 30 y con la misma energía, no tengo ningún tipo de molestia y me encuentro muy bien”, confesaba.

Y como toda embarazada está prestando especial cuidado a los cuidados de su piel. Son muchos cambios y hay que prevenir secuelas. “Corporal, más que nada. Facial, yo siempre me he cuidado muchísimo la piel, tanto de cuerpo como de cara, pero sí que es verdad que el embarazo te pide una serie de productos, un anti estrías, que yo no tengo estrías si no es en esta situación, uno especial para la zona del escote y los senos. Utilizo uno para las piernas cansadas, para evitar un poco la retención de líquidos en las piernas. Por la noche utilizo una crema anti estrías y por noche un aceite, me embadurno ya un poco más. Total, como ya es para meterme en la cama”, explicaba.

Reconoce que en el primer embarazo llegó a engordar 21 kilos pero se cuidó tanto que no tuvo ninguna estría. Ahora sigue esa filosofía y no sólo se cuida con cremas, también con ejercicio y en esas sesiones, conecta con su bebé a través de la música. Ha escogido una canción de Carla Bruni.

Entrena dos días a la semana con Yo soy mamifit, “me dice que haga, ‘conectar con el bebé’. Me dijo desde el primer día, ‘elige una canción y ese será el rato, el que dura la canción, el que todos los días tengas para conectar con él, para tomar un poco de respiración y de conciencia de lo que tienes dentro’. Y sí, lo hago prácticamente todos los días”.