Paula Echevarría compara su embarazo ficticio con el real y lanza una pregunta

En noviembre de 2019 se estrenó Si yo fuera rico, una comedia española en la que participaba Paula Echevarría que hacía de embarazada. Ahora, que realmente su tripa no es fingida, ha recuperado una fotografía de aquel momento ficticio para comparar.

“Me he encontrado con esta foto de la prueba de vestuario de #SiYoFueraRico y me ha dado la risa!!! 🤣🤣🤣 Ojalá esas piernas, esos tobillos, esos brazos, esa cara, esas manos, etc… con esa barriga! 😅😅😅”, escribía reflexionando sobre el verdadero estado de una embarazada que, poco tiene que ver con el que mostraba en la película, por lo menos en su caso.

“Sé que hay mujeres así, de hecho, conozco a unas cuantas, así que no creo que sea un mito… Hablo de mí, haga lo que haga, aunque entrene, me haga tratamientos, lo que sea... me da la risa!”, comentaba sobre su estado en particular.

Y claro, para no sentirse sola en esta recta final del embarazo, ha lanzado una pregunta en busca de alidadas: “Alguna más por aquí de mi "especie"??? O alguna de las suertudas que están solo con tripita? Os leo!”.

No estás sola

“Yo soy de tu especie o maaaas! 😂😂😂 era un botijo! 30 kl en cada embarazo y cogidos en los últimos 3 meses. Recuerda que todo vuelve... es el único consuelo para luchar contra la elefantosis 😂🙌🙌❤️! Estás preciosa!”, le contestaba la también actriz Melani Olivares. No era la única que tenía algo que decirle a Echevarría en la recta final de su embarazo. Unas se reían de sus ocurrencias y otras le mandaban ánimos.