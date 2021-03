Zahara desvela la razón por la que ha llamado ‘PUTA’ a su nuevo álbum

Zahara lleva más de una década en la industria de la música. La cantautora se ha convertido en toda una referencia de la industria en estos años gracias al éxito de canciones como Con las ganas, Hoy la bestia cena en casa o Guerra y Paz.

Este 2021, la cantante ha empezado fuerte: anunciando nueva etapa. La cantante ha lanzado tres singles en lo que va de año: Merichane, Canción de muerte y destrucción y Taylor. Se trata de tres canciones que formarán parte de su nuevo álbum: PUTA. Este nuevo trabajo saldrá el próximo 30 de abril y contará con 11 canciones.



Este miércoles, 17 de marzo, la artista ha hablado claro sobre las razones que le han llevado a titular su octavo álbum de estudio de esta manera. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram y con una foto donde aparece con una corona y fumándose un cigarro.

“Hace casi dos años ya sabía que mi próximo disco se llamaría PUTA y que cerraría la trilogía que empezó con Santa. Yo quería hacer un disco con el que, solo con leer su título, sintieras la incomodidad con la que tenemos que vivir nosotras”, ha empezado escribiendo la artista.

Un disco muy personal

Zahara ha continuado explicando que su idea era escribir un álbum que hablase “de esas historias de dolor y culpa” y que al final ha terminado contado su propia historia. “Al empezar a abrir y quitarme las capas de protección llegaría a algo terrible, a algo oscuro y dañado que mostrar al mundo”, ha seguido explicando.

El nuevo disco de Zahara viene cargado de emociones y es que, tal y como explica la artista, “en cada canción ahondaba más en las grietas, vomitaba más rabia, más miedo y eso hacía que se alejara la viergüenza”.

La razón por la que ha decidido llamar al disco PUTA

PUTA es un disco en el que la artista se ha involucrado en todos los aspectos: desde la portada hasta la producción, contando sus propias heridas. El nombre del disco es una forma de terminar con este insulto que tantos años tienen que soportar millones de mujeres y que lleva aguantando desde que tenía 12 años.

“Escrito aquí, al lado de mi nombre, ha perdido todo su significado. Puedes decírmelo a la cara. Ese insulto que he recibido durante toda mi vida ya no me hace daño, está vacío de contenido. Esa incomodidad, ya no es mía. Ahora tú que estás ahí, al otro lado, tendrás que decidir qué hacer con ella”.

PUTA estará disponible en todas las plataformas, álbum físico, vinilo y casette el próximo 30 de abril.