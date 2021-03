¿Quién es The Kid Laroi? El músico australiano de 17 años que conquistó a Justin Bieber

Tiene la sensibilidad de Ed Sheeran y el ritmo de Michael Jackson, pero él es Charlton Kenneth Jeffrey Howard, más conocido como The Kid Laroi, un músico australiano de tan solo 17 años que creció influenciado por los grandes artistas del pop y un día soñó con llegar a lo más alto. Ahora lo está haciendo con éxitos que aglutinan millones de reproducciones y colaboraciones con los mejores artistas.

Con camisetas anchas, unos vaqueros, sus zapatillas y una gorra. Así es como se caracteriza el rapero y cantante australiano. Un estilo desenfadado y natural, tal y como él es, pero este joven rubio supone una de las grandes promesas musicales de este 2021. Con sus sentidas letras y su dulce voz, The Kid Laroi se prepara para recorrer el mundo

The Kid Laroi no nació con un pie en lo alto de la fama, tal y como publica Forbes, él y su hermano pequeño fueron criados por una madre soltera con dificultades para llegar a fin de mes. El australiano ha tenido que trabajar muy duro para escalar en la industria musical, una industria ambiciosa y caprichosa.

El comienzo de The Kid Laroi entre baladas de amor y pérdida

Conocimos a The Kid Laroi en 2021 cuando lanzó su proyecto debut F*CK LOVE. Una composición de tres episodios en los que el rapero dice adiós al amor y sufre lo que se siente cuando te das cuenta de que este sentimiento no es tan bonito como parece en las películas del cine.

Este álbum se coló en el top 10 de la lista 200 de Billboard y el nombre The Kid Laroi comenzaba a sonar en la industria musical como una pequeña semilla con mucho potencial en su interior.

Un potencial que comenzó a desarrollar en sus primeras canciones, singles muy sentidos cuyo tema principal es el amor, pero también la pérdida. En pocos meses, hablaban de él como uno de los artistas revelación de 2020 e incluso obtuvo distintos reconocimientos como una nominación a los MTV Europe Music Awards.

Sus nuevos proyectos

No solo consiguió cerrar el 2020 por todo lo alto, sino que en este 2021, tampoco se quedó atrás. El artista comenzó el año en Los Ángeles en un estudio de grabación, ensayando la reedición de su álbum: F*CK LOVE: SAVAGE. Una colección de canciones donde conocemos su lado más personal e íntimo pero donde también disfrutamos de colaboraciones con artistas de la talla de Marshmello en Feel something o YoungBoy, Never Broke Again & Internet Money en Tragic.

¿Quién es The Kid Laroi? El músico australiano de 17 años que conquistó a Justin Bieber

Su gran habilidad vocal conquistó al mismísimo Justin Bieber con quien tiene una colaboración a punto de salir que recibe el nombre de Unstable. Los fans del canadiense también apreciaron el increíble parecido de Bieber con The Kid Laroi, quienes incluso hablan de él como "El pequeño Justin Bieber"

Candidato a la lista de Los40

Ahora, el australiano es candidato a entrar a la lista de Los40 con su Without you, su balada romántica y desgarradora sobre lo mucho que duele perder a alguien. Un exitazo que ha llegado a convertirse en el número dos de los más vendidos en Reino Unido.