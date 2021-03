Extremoduro cancela de manera indefinida su gira de despedida

Extremoduro ha confirmado de manera oficial la suspensión indefinida de su gira de despedida. Tras varios aplazamientos desde que comenzó la pandemia mundial, el grupo a través de Robe Iniesta ha anunciado que todos sus conciertos quedan cancelados hasta que "todo se arregle".

"Hola a todos. Dije que tocaríamos por cojones, pero ahora ya no estoy tan seguro. De momento, lo único seguro es que este año no va a poder ser. Ya hemos aplazado dos veces. Primero aplazamos al otoño de 2020 y luego a la primavera de 2021. No tiene sentido volver a poner fechas para 2022 sin tener la más mínima seguridad de que se vaya a poder hacer. No queda otra que adaptarse y hacer otro tipo de espectáculos más acorde con la situación que estamos atravesando. Y cuando todo se arregle, reprogramaremos la gira si es que para entonces todavía sigue teniendo algún sentido" comienza el comunicado publicado en la página web de Extremoduro.

Hay que recordar que todo este proceso comenzó el 17 de diciembre de 2019 cuando mediante otro comunicado la banda extremeña anunciaba su separación definitiva. Días después llegó el gran anuncio de una última serie de conciertos con la que recorrerían toda España.

Robe Iniesta, Iñaki Antón, Miguel Colino y José Ignacio Cantera confirmaban entonces más de una docena de shows de las que vendieron cientos de miles de entradas. Tras 32 años de carrera y con once trabajos en el mercado, el grupo placentino decía adiós y el público quería vivirla como si fuera su primer directo.

Pero entonces llegó la crisis sanitaria mundial provocada por el coronavirus y trastocó todos sus planes durante más de 12 meses. Lo que la banda tenía claro es que querían tocar: "Queremos deciros que no tenemos ni puta idea de qué va a pasar con la gira. Lo único que sabemos con absoluta certeza es que nosotros vamos a tocar. En mayo, en verano, en septiembre, el año que viene o cuando sea. Pero vamos a tocar por cojones".

Pero parece que por ahora no va a ser posible. Y Extremoduro confía en que pese a algún problema inicial, todo el mundo pueda recuperar su dinero: "Respecto a las entradas, confiamos en que la empresa promotora, Live Nation, no os ponga ningún problema para recuperar el importe integro".

Los planes de Robe Iniesta lejos de Extremoduro

Robe Iniesta ha aprovechado el comunicado en el que se anuncia la cancelación de su gira para confirmar sus próximos planes en solitario.

"Tengo guardado en un cajón un disco de Robe. La idea era sacarlo después de la gira de Extremoduro. O sea, que deberíamos haberlo sacado en octubre del año pasado. ¿Hasta cuándo lo vamos a dejar guardado, otro año o quién sabe si más aún? No puedo hacer eso. No puedo seguir parado indefinidamente hasta que nos dejen hacer conciertos de treinta mil personas. Es necesario adaptarse y hacer conciertos más pequeños que cumplan la normativa que nos impone el Covid en cada momento. Estando así las cosas, sacaremos el disco esta primavera y empezaremos a hacer conciertos de Robe en otoño y seguiremos tocando durante el año que viene. Besos y abrazos. Robe" explica el músico extremeño.

Desde luego la situación no es nada sencilla de llevar y ahora los seguidores de Extremoduro tendrán que esperar para comprobar si la pandemia llega pronto a su fin para despedir cómo se merece a una de las bandas históricas del rock español.