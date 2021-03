David Otero se moja y escoge a Dani Martín como compañero para un reality en nuestro juego

David Otero lleva dos décadas haciéndonos disfrutar de la música. El cantante se ha convertido en una de las referencias del pop de los 2000’s gracias a sus canciones. Temazos como Una foto en blanco y negro, Castillo de arena o Buscando el Sol son solo algunos ejemplos de su carrera.

Ahora, para celebrar más de 20 años encima de los escenarios (primero junto a El Canto del Loco y luego en solitario), David ha lanzado un disco muy especial bajo el nombre de Otero y yo. En él, David se junta con algunos de los artistas del momento para cantar aquellos temas que más han marcado su carrera.

Además, este mismo viernes 19 de marzo, David ofrecerá un evento virtual donde viajará al pasado para revivir algunos de los momentos más importantes de su carrera. Lo hará junto a Tony Aguilar y los artistas que le han acompañado en este álbum: Cepeda, Ana Guerra, Bely Basarte, Funambulista, Nil Moliner, Carlos Sadness, Iván Torres o Georgina son solo algunos ejemplos.

Un juego muy personal

En LOS40 tuvimos la oportunidad de charlar con David Otero sobre este nuevo disco. Además, nuestro compañero David Álvarez jugó con él a un divertido reto: tener que escoger entre sus compañeros para distintas situaciones. Por ejemplo, ¿quién se quedaría con sus hijos como canguro entre Dani Fernández, Cepeda y Nil Moliner?

De este modo, David Otero desvela algunos rasgos que no sabíamos de algunos de sus amigos como quién es el más fiestero o el que mejor mano tiene con los niños.

“Con Cepeda me iría de cachondeo porque me río muchísimo con él”, desvela David en una de sus respuestas. Pero no es la única respuesta que nos ha llamado la atención.

Cuando el presentador le ha preguntado con quién trabajaría en un álbum, su respuesta ha sido Ana Guerra. “Ella saca álbum dentro de poquito y tengo una participación en uno de los temas. Me hace mucha ilusión”, ha dicho el artista.

David Otero iría a un reality con Dani Martín

A la hora de tener que escoger entre Dani Martín, Willy Bárcenas y Georgina para ir a un reality, David lo tiene claro: iría con su primo y ex compañero de El Canto del Loco. "Sería el más divertido de todos. Puestos a la situación más morbosa, sería la más divertida", ha continuado explicando.

Además, el cantante también ha desvelado que le han ofrecido ir a algún que otro programa como concursante pero lo ha rechazado.

¡Dale al play y disfruta el juego!