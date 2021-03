Pablo Alborán y su versión más íntima de Si hubieras querido

Pablo Alborán continúa con su particular carrera de fondo para seguir promocionando su más reciente trabajo discográfico: Vértigo. Tras convertirse en uno de los últimos discos que llegó a los mercados el pasado año retrasado por culpa de la pandemia mundial, el solista ha seguido promocionándolo en lo que llevamos de 2021. El último paso, una versión muy íntima de Si hubieras querido.

El solista malagueño estrenaba esta madrugada en su canal oficial de Youtube la versión acústica de su exitoso hit con el que pone los pelos de punta a todos sus seguidores. Uno de los temas más románticos de su último disco de estudio.

Un tema que como él mismo confesó a LOS40 es una terapia para él: "Nació con un giro de mi voz, me metí en el estudio y rescatamos un giro que hice y se repite en toda la canción y, a partir de ahí, metimos un beat, y nos dejamos llevar, y casi entramos en trance. La canción es como un mantra".

Una rareza dentro de su carrera musical ya que es la primera vez que compone una canción con alguien más (Diana Fuentes y Julio Reyes): "Nunca he querido componer con nadie porque he sido bastante especialito en el sentido de que me daba miedo que la gente no entendiera mis metáforas, o no coincidiera… soy muy respetuoso con las composiciones y me daba miedo que no supiéramos compartirnos y en este disco, nos hemos desmelenado en todos los sentidos, y este es uno de ellos".

El resultado tanto de la versión original como de esta revisión acústica es simple y llanamente espectacular. La elegancia del vídeo original queda también reflejada en esta apuesta acústica rodada en un único plano secuencia.

"Si Hubieras Querido trata sobre ese desamor que todos hemos vivido alguna vez y el momento en que te das cuenta que la persona que pensabas que te amaba realmente no te quería tal como eres", dijo Pablo Alborán en el comunicado oficial del lanzamiento.