Camilo reacciona al lapsus de María Teresa Campos: lo confundió con Camilo Sesto

Durante la visita de Camilo a LOS40 Global Show Show, el programa presentado por Tony Aguilar, la estrella colombiana habló de sus últimos lanzamientos, de ese mágico Stage que dio en Madrid e incluso de los planes de futuro que tiene con Evaluna Montaner. Hubo tiempo hasta de compartir anécdotas.

"Hay una anécdota que le ocurrió a Dani Martín en una entrevista con María Teresa Campos", le dijo Aguilar a Camilo en un momento dado de la entrevista. "Le habló de sus colaboraciones de su disco y te confundió, pensaba que hablaba de Camilo Sesto. ¿Alguna vez han confundido tus canciones con las de él?".

Fue entonces cuando Camilo desveló otra anécdota con David Broncano. "Estuve en La Resistencia con Broncano y él me dijo: '¿Tú crees que te puedes poner Camilo así como así? Hay un Camilo antes que tú'. Y entonces me bautizó". Y añadió: "Sé el legado que tiene y lo importante que es Camilo Sesto en todo el mundo. Me gusta cuando buscas en google 'Camilo' y aparezco con él. Me genera una especie de orgullo".

