Las primeras imágenes de la final de ‘La isla de las tentaciones’ están llenas de lágrimas y decepciones

El final tenía que llegar. “Chicos, hoy os vais a enfrentar a la prueba definitiva. Tenéis que elegir con quién queréis tener vuestra cita final”, anuncia Sandra Barneda en el minuto de avance que hemos visto en el último programa de La isla de las tentaciones.

Y es que no queda nada para que las parejas se reencuentren, aunque antes hay que despedirse de las villas y sus habitantes. “Siento comunicaros que La isla de las tentaciones llega a su fin, debéis decir adiós a los solteros. No os dejéis nada por decir porque puede ser la última vez que os veáis”, les dice la presentadora.

En el próximo programa veremos esas despedidas entre las nuevas parejas que se han formado en el programa. Pero, lo mejor de todo, veremos las hogueras más intensas, esas en las que se tienen que tomar decisiones.

Avance de las hogueras

“Me has hecho muy, muy feliz”, le dice entre lágrimas Lola a Diego. Y claro, habla en pasado porque lo de esta pareja no parece tener arreglo. Eso sí, han pasado tres años juntos y no han podido evitar darse un gran abrazo. Lo que queda por saber es si se marcharán solos o acompañados por sus nuevas conquistas.

También hemos visto las lágrimas de Claudia cuando le decía a Raúl que “estaba enamorada de ti”. Y no nos pasa desapercibido que habla en pasado. “Verte comportar así fue como que sentí todo de golpe”, sigue casi sin poder articular palabras. Que conste que no es la única que llora de la pareja. ¿Acabarán el programa juntos?

“Me duele, yo no soy de piedra”, hemos escuchado decirle Marina a Jesús. Y es que, aunque esta pareja está sentenciada, su reencuentro removerá muchas emociones. Aunque la decisión de Marina parece clara, con él tenemos más dudas dados sus últimos vaivenes.

“Yo no quiero que el futuro padre de mis hijos diga esas tonterías”, le dice la única chica a la que no hemos visto llorar en la hoguera. “¿Por qué estás cabreada?”, le pregunta Hugo a Lara. “Porque no me parece bien”, le contesta ella en una actitud que no invita a la reconciliación. Veremos qué es lo que pasa. Desde luego, son muchos los que apuestan por esta pareja.

La semana que viene conoceremos el desenlace justo antes de Semana Santa.