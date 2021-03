La hoguera de los chicos con Isaac se llenó de insultos en ‘La isla de las tentaciones 3’

“Payaso”, le dice Diego a Isaac. Y es que ya habíamos visto que El lobo llegó con ganas de provocar. “Alegraos que ya está aquí papá”, dijo mientras recorría el camino de antorchas. Eso sumado a un bailecito bastante sugerente bastó para sacar a los novios de sus casillas. La isla de las tentaciones 3 se ha llenado de tensión.

“Se está riendo de mí”, les dice en bajo Jesús. Y no sabemos si era la intención de Isaac, pero está claro que llegó dispuesto a guerrera. “Muy contento por las cosas cómo están yendo con Marina, están avanzando, así que, estoy viviendo la experiencia”, le contestó a Sandra Barneda cuando le preguntó qué tal estaba.

Le preguntaron por Lucía. “Genial, mi mejor amiga”, les aclaró. Y cuando Raúl le preguntó si era el repuesto de Marina tras cansarse de ella, Isaac acabó llamándole calamar y asegurando que sólo tenía que hablar con Jesús. Está claro que se mascaba la tensión. “Yo contigo no tengo nada que hablar”, aseguraba el que empezó el programa como novio de Marina.

Tres preguntas

Había tres preguntas por hacer. “¿Se lanzó ella para ti?”, fue al grano Jesús. “No”, contestó El lobo entre risas. Luego matizó que había sido mutuo. También le informó, contestando a su segunda pregunta, que no se había arrepentido en ningún momento de lo que había hecho.

Jesús cree que han podido pasar dos cosas, que se ha descubierto una nueva Marina en la isla o que siempre ha estado engañado. Isaac le daba su versión: “Yo creo que siempre ha sido así, pero tú no le dejabas ser. No la dejabas vestir como quería, no salías con ella a bailar…”. “No me gusta bailar”, decía Jesús. “Por mi pareja hago lo que sea”, le contestaba Isaac.

La tercera pregunta quería dejar claro a Jesús si el soltero se veía con Marina fuera del concurso. “Por supuesto que sí, te invitaremos a Barcelona”, contestaba muy seguro.

“No puedo decir que esté enamorado en tan pocos días, pero sí que siento esa atracción, siento esa llama y yo creo que es mutuo, que tenemos muchísimas cosas en común, nos gustan las mismas cosas y fuera vamos a seguir conociéndonos”, le contaba Isaac a Sandra cuando le preguntaba qué sentía por Marina.

Poco más que decir, ahora habrá que esperar a ver cómo es el reencuentro entre Marina y Jesús.