Dani Martín, Paula Echevarría, Toñi Moreno… Emotivos mensajes en el Día del Padre

Como cada 19 de marzo, celebramos el Día del Padre, ese día en el que nos acordamos especialmente del nuestro y al que van dedicados muchos de los mensajes más emotivos que leeremos hoy en redes sociales.

Dani Martín, Paula Echevarría o Toñi Moreno han sido algunos de los primeros en compartir bonitas palabras para sus padres. Aunque otros, han celebrado su propio día y han reivindicado también un día de los hijos con Alejandro Sanz.

Los hay que piensan que es un día comercial, pero lo cierto es que nunca es un mal día para recordarle a los nuestros lo importantes que son en nuestras vidas.

Dani Martín

“Él es mi padre, Manolo, es la persona más buena que jamás he conocido, tiene su carácter, pero es generoso, trabajador, cariñoso a su manera, sincero, bueno y muy inteligente, le admiro, estoy orgulloso de él. Esta foto no es su mejor foto, es un hombre súper guapo, en zahara dicen que mas que su hijo, estoy de acuerdo 100%. Es un jabalí 🐗 sabe sobreponerse a todo, nos ha dado varias lecciones de vida y la última ha sido increíble. Él dice que hoy es el día de “el corte inglés” pero tal vez con la edad me apetece más celebrar estas cosas. Gracias padre, Manolo, papá, José Manuel, caballero... feliz día y gracias Capitán. Te quiero ❤️”.

Toñi Moreno

“Lo siento por todos vosotros. Yo tuve al mejor padre del mundo. No tuvo competencia. Te quiero papá. Y te echamos de menos a rabiar. #diadelpadre #sanjose #papa #pepe”.

Paula Echevarría

“Padrazo: Padre que muestra mucho cariño y ternura por su hijo/hija y que se preocupa mucho y gustosamente por todos los aspectos de su evolución y su desarrollo físico, emocional, educativo, etc...Eso lo dice el diccionario.. y yo digo que eres eso y mucho más papá! Feliz día! Te quiero! ❤”.

Malú

“Felicidades a todos los Joses y Josefas!!! Aquí los 3 de mi vida! Mi madre, mi padre y mi hermano ❤️❤️❤️ Os quiero mucho ❤️❤️❤️”.

María Valverde

“Papi ❤, a tu lado todo es mejor. #FelizDíaDelPadre”.

Alejandro Sanz

"Hoy, estoy recibiendo felicitaciones por ser papá. Quisiera un día de los hijos, quiero felicitarles cada día por hacerme sentir afortunado y orgulloso de las personas en las que se están convirtiendo. Y todo esto, multiplicado por cuatro. ¿Se puede pedir algo más en la vida? Yo creo que no. Os quiero, siempre ❤️".