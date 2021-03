Rayden profundiza en la crítica social de su nuevo álbum, ‘Homónimo’, sin temerle a la cancelación

Rayden llegaba a la escena hace ya 20 años y lo hacía para quedarse, para cambiar el concepto de rap a nivel nacional. Con unos planes de futuro muy ambiciosos, desde Matemática de la carne casi podía prever que esta entrevista tendría lugar en 2021, cuando Sinónimo, Antónimo, Homónimo y la hexalogía entera estuvieran fuera para todos sus fieles seguidores. Hablamos en LOS40 de esta trayectoria, la crítica socio-religiosa que revelan sus temas y las colaboraciones más brillantes del nuevo disco.

J: Con ‘Homónimo’ cierras una larga etapa de tu vida. Has mencionado alguna vez que incluso te ibas a cambiar el nombre artístico. ¿Sigue en pie?

R: Al final no, porque mi banda no me dejaba, y también entiendo que mi banda ha hecho una apuesta muy grande por mí para que yo ahora me cambie el nombre de otra manera y que la gente ni siquiera se entere de que he sacado cosas.

J: ¿Tenías alguno ya pensado?

Profundizamos con Rayden en la crítica social de su nuevo álbum, ‘Homónimo’, sin temerle a la cancelación

D: Sí, David Eriza de ‘erizar’ e ideas muy raras. Hay un tema que es Ya No quedan Centrales que, en el videoclip, que sale este viernes, porque todos los temas llevan vídeo, salen como cromos de fútbol antiguos con todos los nombres posibles que me hubiese puesto.

J: Estas 12 canciones son un reflejo de tu trayectoria musical. ¿Cómo te gustaría que recordaran tus seguidores a este Rayden?

R: Quiero que se queden con que la hexalogía ha sido una conceptualidad muy bestia, siempre como homenaje a la canción, creo que el mayor homónimo que hay es la canción por sí sola. Es el mismo título para todos, el mismo orden y aparición de instrumentos, pero para cada persona cuando lo escucha tiene un significado diferente. Y lo que quiero que se quede el público que son parte de esto. Para Hipnostalgia pregunté por redes a la gente que ‘¿qué cabía en una canción?’, y lo que dijeron, aunque lo puse con buenas palabras, es lo que salió. Y el Himno del Centenario es lo que significa Rayden para ellos. Me parece muy bonito que el público sea parte del disco.

J: Obviamente en el disco hay un fuerte elemento de crítica social. En ‘Dios Odio’ por ejemplo dices, “Nos sueltan un cuchillo para dos con la promesa de que ‘quien quede en pie esta noche cenará caliente’” o “ponen nuestra mente plana al servicio del poder”, con estas letras y lo que estamos viviendo ahora en el terreno político...

R: Son tiempos de la polarización, son tiempos donde todo el rato nos piden que nos posicionemos. No solo en política, sino en medios de comunicación, a nivel de anuncios, son tiempos donde nos piden o blanco o negro, ‘te van a olvidar, que no te olviden’. Y al final somos escalas de grises, no nos permitimos ni decir ‘no sé’, ni mantenernos en nuestro sitio, piden extremos y nosotros no somos extremos.

J: ¿Alguna vez te has posicionado y luego arrepentido?

R: No, nunca, nunca.

J: Hoy ha salido Don Creique, el último adelanto antes de que salga el disco, que viene con un videoclip que me encanta....

R: ¡Gracias! El concepto, que nació de Omglobal, es que vivimos en una sociedad líquida, polarizada como decíamos antes, pero que está sujeta por cuatro elementos inmutables, que parece que ni sienten ni padecen. Estos son la Iglesia, el concepto de patria, el concepto de fe y de iglesia, y la justicia y la ley. Y cuando pasa esto empieza a haber las tensiones que hay, y yo quería mostrar en la cultura de la cancelación, del Not All, de las banderas rojas, que también ellos pueden sangrar.

¿Muchos derechos que tenemos hoy en día salen de manifestaciones peores? Sí. Que rompan cristales, que quemen contenedores... no lo justifico.

Humanizaos, sois personas humanas, dejad de querer imponer con la cultura del miedo. Me pareció muy interesante que lo quisieran llevar al vídeo así: no sé cómo a estas personas no se le remueven las tripas por dentro. Las esquelas y los obituarios en los antidisturbios, juegos de llaves y órdenes de desahucio en la banca, peluches ensangrentados por abusos infantiles que son inmunes en el tema de la iglesia, y el patriotismo nefasto tapando siempre con banderas.

J: Y tú haces de todos ellos...

R: Y del cirujano también, que me siento salpicado por todo eso, que creo que es la gente de a pie. Es una metáfora de los tiempos que corren, de las viejas creencias con las que hay que cortar o revisar un poco los límites...

J: La letra en Don Creique también es muy crítica. Nada más empezar dices “No me creo al papa cuando recrimina desde el Vaticano” o “no me creo a la poli que va con el número placa tapado”. ¿Cómo has vivido el debate actual de la libertad de expresión?

R: Venimos de unos meses en los que los Ministerios de Fomento, de Cultura y Deporte, de Industria, de Turismo están haciendo oídos sordos a los gritos de auxilio de toda la cultura. Cuando no se escucha, o no se quiere escuchar, pero que diga alguien algo en una canción o en un tweet tiene tanta vigencia, es eso lo que yo no entiendo. También que por el otro lado no ocurre, hay grupos musicales relacionados con partidos nazis que tienen letras que son aberraciones y que no han tenido castigo penal. No tiene ni pies ni cabeza. Un país se mide por la capacidad que tienen de soñar sus habitantes y los que hacen soñar son los que nos dedicamos a la cultura.

Profundizamos con Rayden en la crítica social de su nuevo álbum, ‘Homónimo’, sin temerle a la cancelación

Si quieren que seamos un país plano, de piel fina, la generación de cristal... Luego podemos entrar en si esas canciones son buenas o si no son ni canciones, si son burradas de mal gusto, que podemos entrar, pero que eso tenga un peso penal... Cuando intentaron cancelar Patria en HBO me hizo pensar en que dentro de unos años tal vez sea penal que alguien quiera reflejar un proceso histórico no lo hagan por no incordiar a los buenos de la historia.

J: Entiendo que, cuando dices que no te gustan los extremos, no te gusta la violencia en las calles. ¿O no lo consideras extremo?

R: No tengo una opinión formada porque para entenderlo hacen falta muchos factores. Primero, ¿hace falta? Creo que no. ¿Muchos derechos que tenemos hoy en día salen de manifestaciones peores? Sí. Que rompan cristales, que quemen contenedores... no lo justifico. ¿Qué también está comprobado, incluso por una tesis de un mosso de escuadra, que hay una cosa que se llama el Síndrome de Sherwood de cómo generar disturbios de la nada? Buscando cuáles son los puntos focos más conflictivos, dándoles golpes hasta que se revelen y se justifique... También ocurre. Pero como yo no he estado ahí, no tengo la potestad ni las herramientas para opinar. ¿Qué alguien por una manifestación pierda un ojo o una vida? No lo sé. Lo bueno del tiempo es que no perdona y que el tiempo agradece, y que ves el fotograma entero.

Comunicado Oficial estuvo un poco dimensionada, porque los grupos de fans se pensaban que yo estaba hablando de Amaia

J: También te hemos escuchado cantar a favor del feminismo y te quería preguntar si te has enterado de la polémica de Arcángel y Anitta sobre enseñar el culo o no en Instagram. ¿Qué opinas?

R: A mí siempre me ha pasado, sobre todo en los años 90 con la época de MTV, es que, cuando veía un rapero que salía con mujeres con poca ropa, cuerpazos, me chirriaba totalmente porque parecía que las mujeres estaban como complemento. Es como ‘yo tengo el estatus aquí y puedo tener estas mujeres, son mías’. Que una mujer, con su poder, con sus canciones y su bagaje quiera hacer esto, me parece totalmente lícito.

Yo me llevo genial con Anitta, es una de las personas más influyentes de Brasil y con todo el machismo que hay allí, que la tengan a ella como referente es ver a alguien que no va con miedo. Ha traído el Funk Carioca de las favelas a la industria, alguien que está liderando. En eso, un hombre que no tenga que opinar. Luego ves un storie a Arcangel que dice ‘'tienes un culo que te lo comería’ tal y el mal gusto lo tienes tú en según qué cosas. Que luego hay canciones suyas que me gustan eh. Anitta se ha peleado con todo para estar donde está. Ahí sí que tengo una opinión formada.

J: Volvamos a la música. Ya hemos escuchado cinco temas del disco que están fuera donde hay varias colaboraciones, una de ellas con Alice Wonder con quien pudimos hablar en una entrevista. Ella dijo que tus cualidades más top son la “humildad, capacidad de enfoque y talento”. ¿Qué destacarías tú de Alice?

R: Alice es, junto a Travis Birds, de las mejores cantantes y letristas de este país. Hace poco colaboré con ella en un concierto e hizo una cosa que solo he visto hacer a Nina Simone y me quedé loquísimo. Es de las personas más virtuosas que hay, entiende la música como yo no lo hago, aparte es una persona libre, es un amor. Qué pena que si dejas una relación no puedas escuchar su música (dice riendo).

J: También con un estilo muy diferente has trabajado con Freid Leis, ¿cómo surgió esta fusión?

R: Le conocí por parte de Marwan o Andrés Suárez. Me da asco de lo guapo que es, me llevo genial con él. Además, es muy tímido y le chincho. Parece que va incorporado con el ventilador de la Beyoncé, pero no. Para Solo los amantes sobreviven quería una voz sensual de hombre y dice, tienes que ser tú.

J: ¿Cómo seleccionas las colaboraciones? ¿Qué elementos tienes en cuenta para que surja ese match?

R: Que sea una canción redonda. Yo soy a veces muy paquete para terminar canciones. Pienso quién es el máximo exponente que lo pueda llevar al concepto de canción redonda y pido ayuda. He tenido la suerte de contar con muchos artistas que están ahí para mí y que es de recibo que les gusta lo que hago.

J: ¿Te gusta encontrar jóvenes promesas? Por ejemplo, con Sebastián Cortés en este disco...

R: Sí, de hecho, con Coachella no sabía con quién hacerlo. En las Novedades del viernes me salió Borracho de Sebastián Cortés y dije, no le conozco, pero tiene que ser él. Me seguía en Instagram y dije, vamos bien. Le escribí ‘acabo de tener run flechazo contigo, te veo en esta canción, y era o Bad Bunny o tú’.

J: ¿Qué le diría este nuevo disco a tu primero, ‘Estaba escrito’ de 2010?

R: Tranquilo, no estás tan loco. Lo estás, pero no tanto. Estos seis discos me los planteé yo ya en 2018. Después de ganar la Red Bull Batalla de los Gallos vinieron multinacionales que querían ficharme sin escuchar nada mío. Y ya pensé, si saco una trilogía puedo sacar cada dos años disco, y pensé, ¿si hago que sean 100 canciones? Los títulos los tenía desde 2011-2012. Me estaba puto flipando porque si los oyentes no lo respaldan se quedaba a medias. Al igual que lo del WiZink lo tenía claro desde 2014, que el 6 de noviembre de 2021, haría un concierto.

Profundizamos con Rayden en la crítica social de su nuevo álbum, ‘Homónimo’, sin temerle a la cancelación

J: Que, por cierto, va a estar Alfred García...

R: Le conocí en un concierto de Love Of Lesbian, ese día flipé porque descubrí que le gustaba a Luz Casal (ríe), y Alfred igual. Me confesó una anécdota muy guay y es que, cuando saqué Matemática de la Carne hubo un día en iTunes que regalaban gratis esta canción y Alfred dijo ‘como buen catalán, yo esto quiero escucharlo y me flipó’.

Y nuestra canción, Comunicado Oficial estuvo un poco dimensionada, porque los grupos de fans de la anterior pareja de Amaia se pensaban que yo estaba hablando de Amaia. Y yo como, si no conozco a esta chica y como artista me encanta, tiene pinta de darte una manta cuando hace frío.

J: Llevas ya 20 años en la música y aun así en redes sociales decías que estás en la etapa más bonita de tu vida, ¿por qué?

R: Porque a nivel musical estoy trascendiendo más, porque mi hijo está entrando en una etapa muy dulce, por mi momento vital y sentimental, porque con la madre de mi hijo estamos en un momento guay, porque toda mi familia está bien, porque estoy con mi psico-analista a tope, porque Warner ha apostado muchísimo por mí, todo.