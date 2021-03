Justin Bieber, J Balvin, Nick Jonas, Lana del Rey o Bad Gyal nos ayudan a dar la bienvenida a la primavera

Estamos en fechas señaladas. Este 19 de marzo celebramos el Día del Padre, que logra sacar nuestro lado más tierno recordando y homenajeando a quién nos dio la vida. Es también un día que nos acerca irremediablemente a la primavera. Ya estamos a las puertas de recibir nueva estación y nada mejor que celebrarlo con música. Y, la verdad, esta semana, no podemos quejarnos de variedad.

Justin Bieber, Nick Jonas, Lana del Rey, Rayden o Bad Gyal nos ofrecen nuevos álbumes mientras que otros como J Balvin, Ricky Merino o Morat nos traen nuevas canciones que apuntan hacia el verano. Aunque todavía nos quedan días fresquitos, el calor se acerca y eso se nota en la música.

Es momento de ponerse al día con todas las novedades de la semana. ¡Dale al play!

Viernes 19 de marzo

Justin Bieber - Hold on. Ya está aquí el sexto y nuevo álbum de Bieber. Fruto de la pandemia, preparó estas nuevas canciones con un objetivo claro, curar a la humanidad. Está claro que su cada vez más profundo acercamiento a la religión está dando sus frutos. “En estos tiempos en que nuestro planeta sufre tanto, la humanidad necesita la curación y también necesita justicia”, explicaba, y de ahí que el propósito de este disco, llamado Justice, es que "proporcione confort y hacer canciones con las que las personas puedan conectar y que se sientan menos solas". Hold on es uno de esos temas con los que pretende conseguirlo.

Nick Jonas ft. Jonas Brothers - Selfish. El pasado viernes, Nick Jonas lanzaba nuevo álbum en solitario, Spaceman. Tras un parón para retomar su carrera con Jonas Brothers, Nick continuaba con su carrera en solitaria. Y, sorpresa, tan solo una semana después ya podemos hablar de nueva versión deluxe del disco que viene con cinco bonus track, el más llamativo, este Selfish con sus hermanos. Y es que quiere dejar bien claro que los Jonas Brothers no han desaparecido.

J Balvin - Tu veneno. Oscuro y urbano, así es el que se entiende como segundo single de un próximo álbum del colombiano, del que todavía no se tienen más detalles. Completamente adictiva, esta canción que se sumerge en la esencia del reguetón y que cuenta con la producción de Sky, llega acompañada de un videoclip en el que la danza juega un papel definitivo.

Morat - De Cero. La semana pasada, el grupo colombiano lanzó No hay más que hablar, el single que votó el público. La banda, ante la incapacidad de decidir entre dos canciones, dejó que fueran sus seguidores los que decidieran cuál era la canción que debían lanzar. Optaron por la que trataba sobre desamor a un ritmo más movido. Pero, una semana después, llega la otra opción. De cero es un corte más romántico y lento que llega para enamorarnos a todos.

Ricky Merino - Es Lo Que Hay. Si alguno pensaba que la faceta televisiva de Ricky Merino le iba a tener apartado de la música, se equivocaba. Acaba de lanzar este tema producido por Nacho Canut, la mitad masculina de Fangoria. Y lo más sorprendente ha sido el vídeo que lo acompaña para el que Merino ha recurrido a dos buenos amigos de Operación Triunfo: Ana Guerra y Roi Méndez.

Lana del Rey – White dress. Parece que Lana está en un buen momento tanto personal como profesional y buenas pruebas son el anillo de compromiso que luce últimamente y su séptimo álbum de estudio que lanza este viernes, Chemtrails over the country club. Unos días antes conocíamos el que es su tercer single, White dress. Y no es el único material que tiene preparado, ya que ha asegurado que ha grabado un álbum de versiones country y está a punto de terminar otro álbum. Este año promete para ella.

Natalia Lacunza ft. Trashi – Quiero Dormir Contigo. Tras su videoclip con Aitana, su colaboración con María Blaya y su tema para El Internado: Las Cumbres, la navarra regresa con nuevo tema. Y no llega sola sino acompañada por Trashi con el que le habíamos visto cantar en directo, pero no lanzar un tema. Ahora juntos, nos hacen bailar casi tanto como a los policías que les apresan en el videoclip.

Rayden – Don Creíque. Después de Antónimo y Sinónimo, llega ahora Homónimo, el álbum con el que Rayden cierra su trilogía con la que deja claro que mantiene una mirada crítica de la vida y de la actualidad y buena prueba es este nuevo single. Con este disco alcanza las 100 canciones y los 20 años de carrera que celebrará por todo lo alto el próximo 6 de noviembre con un concierto muy especial en el Wizink Center de Madrid, rodeado de amigos.

Bad Gyal – Judas. Mientras piensa en preparar un disco con calma, Bad Gyal ha decidido lanzar un EP con ocho temas, Warm Up. Algunos de ellos ya los conocemos, son los éxitos con los que ha logrado convertirse en toda una revolución en stream y redes sociales. Pero añade alguno más que promete convertirse en rompepistas con opciones a sonar sin parar este próximo verano. Ha demostrado que no todo es trap y que merece la pena darle una oportunidad al dancehall. Está claro que esta barcelonesa que no tiene pelos en la lengua, tiene mucho que ofrecer todavía y no siempre sola como vemos en Judas, su colaboración con Khea.

Piso 21 –Tan Bonita. Nos hablaba Gabriel García Márquez del amor en tiempos de cólera. Ahora Piso 21 nos hablan del Amor en tiempos del perreo. Porque todo evoluciona y los tiempos cambian, pero el amor siempre está presente. Así se llama el nuevo álbum de estos colombianos que lo presentan con Tan Bonita, un tema alegre con el que quieren decirle a las mujeres que son conscientes de lo mucho que valen y por eso son ellas las que protagonizan su videoclip.

Myke Towers – Cuenta. Tras recibir tres nominaciones a los Latin American Music Awards, el portorriqueño presenta nuevo tema propio. Acostumbrado a verle colaborando con todo el mundo, en esta ocasión llega solo dejando claro porqué ha destacado por su poder lírico y un flow muy reconocible. En este tema expone las diferencias que hay entre pasado y presente buscando ser alguien que se siente orgulloso de su arduo trabajo.

Walls - Ya no soy yo. El año pasado, este rapero murciano anunció su retirada de la FMS Internacional, competición que le ha dado muchas alegrías. Pero si la consecuencia es temas como este, no importa. “A este tema le tengo un cariño especial, muy especial, es el primero de muchos que han producido mis niños, mis chavales, @felix.estebann y @albertojmnzz. Se viene hitazo boyzzz👨🏻‍🎤👨🏻‍🎤”, adelantaba en redes.