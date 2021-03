“A Madonna ya se le acusó de apropiación cultural, que luego también a Rosalía”

Borja Prieto y Natalia Flores son una pareja de creadores de contenido que siempre han estado muy vinculados a la industria discográfica. Ahora, entre vídeo y vídeo hablando de La isla de las tentaciones, como buenos amantes de la cultura pop que son, promocionan la biografía ilustrada que han escrito sobre Madonna. Se confiesan fans de la cantante y reconocen que se han enfrentado a este reto desde el fanatismo de los que han crecido con ella.

Han contado con Isa Muguruza para las ilustraciones. Más joven que ellos, ha descubierto, gracias a este trabajo, a la Madonna de todas las épocas y ha flipado con ella. Y es que, al margen de gustos musicales, Madonna es una de las mujeres más influyentes a nivel mundial y ha abierto las puertas a muchas otras que han venido detrás.

De lo que ha supuesto en el mundo, en la música y lo que está por venir, hemos hablado con ellos.

Si no fuerais fans de Madonna, ¿tendríamos este libro?

Natalia Flores: Creo que no porque, al final, Madonna ha marcado la banda sonora de nuestra vida y el libro es reflejo de esto.

Borja Prieto: El libro tiene un carácter completamente entusiasta y se nota un poco el fanatismo porque nosotros somos fans de la cultura popular en general. Podríamos haberlo hecho, pero habría salido de otra manera. Hemos vivido atravesados, hemos crecido literalmente con ella. Los primeros recuerdos musicales… era una especie de homenaje.

Hay mucho publicado sobre ella, ¿qué ofrece esta biografía de nuevo?

BP: Fue relativamente fácil. Era una biografía ilustrada. Estábamos muy metidos, no sé si por defecto familiar por tener hijos, con todos estos libros iniciáticos que te presentan a personajes como David Bowie, Basquiat, Frida Khalo… y me parece muy interesante. La nuestra no tiene más secreto que el hecho de que lo han escrito dos personas que han crecido con ella, les ha llegado, les ha salpicado constantemente y es como nuestra reflexión. No hay ninguna ambición de hacer la biografía definitiva, ni nada porque ya hay muchas. Esto es como una introducción.

¿Vuestro primer recuerdo de Madonna?

NF: En el ámbito familiar hay un poco de polémica porque somos cuatro hermanas, hijas de una mujer triunfadora, médica…y fuimos al cine a ver quién es esta chica, pero según mi hermana, mi abuela nos llevó al cine a ver Buscando a Susan desesperadamente. El caso es que fue en el cine, eso está claro, con mis hermanas y mi madre. Cinco mujeres, de distintas generaciones, viendo a Madonna.

BP: Yo soy un poco más viejuno y lo que más me impactó fue toda la época de Like a virgin. Estábamos acostumbrados a ver en el pop a artistas hombres y, de repente, sale esta chica con disfraces, crucifijos, el pelo mal teñido…yo recuerdo el impacto y mi primer disco consciente que pedí fue True Blood.

Isa Muguruza: Yo el primer recuerdo fue viendo las noticias con mis hermanos cuando sacaron la gala de la MTV en la que Madonna se dio un beso con Christina Aguilera y Britney Spears y me acuerdo que me impactó, una chica besando a otra chica y en las noticias.

Madonna y Britney Spears se besaron en los MTV MVA de 2003. / Dave Hogan/Getty Images

Ya era viral en una época sin redes sociales…

BP: Antes de que existiesen todos estos conductos para viralizarse, esta mujer llegaba a todas partes. Yo recuerdo esa imagen de Like a virgin, recuerdo cuando salió True Blood, recuerdo cuando salió el libro de Sex y fuimos a casa de mis vecinos cuando no estaban sus padres para hojear el libro… llegaba a todo el mundo, aunque no estaba el mundo preparado para que alguien llegara a todo el mundo.

¿Hay alguna artista que se asemeje o haya logrado superarla?

BP: El contexto es distinto y ahora, tal y como está el mundo, que tenemos una polémica cada tres minutos y con tantos héroes y heroínas musicales, que todas las semanas tenemos una nueva Madonna, ahora, por su valor histórico, es muy difícil encontrar algo parecido. Además, es una artista comprometida políticamente. Ahora está todo menos politizado, pero recuerdo de pequeño que conocí el sida por personajes como Madonna. Además, tiene millones de nº1 y cómo ha sabido manejar las polémicas, creo que es muy difícil, pero no es desmérito de las nuevas, sino que está en otro contexto.

Uno de sus referentes fue David Bowie, otro experto en marketing, ¿no?

NF: Una de las cosas que quisimos mostrar en el libro es que Madonna, al contrario de los que la han visto como producto de la industria musical, ella es hacedora de su carrera. Ha elegido coproductores, ha producido, ha coescrito muchas de sus canciones, ha elegido fotógrafos… no es un producto, sino que es una tía que, cuenta la leyenda que llegó a Nueva York con 35 dólares en el bolsillo, sin tener ningún tipo de contacto, y ha ido decidiendo sus pasos en su carrera. Nosotros que hemos trabajado mucho tiempo en la industria, sabemos lo difícil para un artista, y encima artista mujer, imponer su criterio.

BP: Como amantes de la cultura popular, además, nos gustaba recuperar un poco los momentos y personajes que hicieron a Madonna ser así. Nosotros estamos atravesados por Madonna y Madonna lo estaba por Bowie. Contamos la anécdota de que uno de los primeros conciertos a los que fue con su profesor de danza homosexual, que le abrió las ventanas al mundo, fue de Bowie.

Es una artista camaleónica que ha ido adaptándose a los tiempos y eso hace que conozcamos a muchas Madonna, ¿cuál es vuestra preferida?

IM: Para mí, que la conocí más tarde, ahora, haciendo el libro, diría que es la Madonna de Like a virgin. Me parece que es su época de más luz y, de hecho, las canciones las escucho ahora y me flipan.

BP: Tengo que elegir mi primer shock que fue el de Like a virgin pero luego, investigando, me gusta más la Madonna que llega a Nueva York. Me fascina como una tipa cae en esa jungla que, en cualquier momento te puede devorar, y cómo se hace su camino, empieza a tocar en bandas más oscuras. Hace su primera canción y entrega esas maquetas en las discotecas para que suene ahí y luego, el contexto de que no salió en un sello como Sony o Universal, sino que salió en un sello que editaba a Los Ramones, Los Pretenders y Talking Heads. Era como la historia perfecta del pop.

NF: A mí la Madonna que me flipa, como argentina que soy, es la Madonna de Evita. Ese delirio como místico que tenía por Evita.

Ese carácter camaleónico supongo Isa que te habrá dado mucho juego a la hora de ilustrar esta biografía, ¿no?

IM: Super gratificante porque cuando me propusieron la idea de hacer las ilustraciones de la biografía, lo primero que piensas es que vas a estar todo el rato dibujando a la misma mujer. Pero Madonna, te encuentras que es una mujer totalmente diferente en cada época y cada dos años de su vida es otra mujer y es muy gratificantes hacer un trabajo de investigación de looks, de maneras de ser, cambia la personalidad completamente, no solo físicamente.

¿Es un personaje fácil de retratar?

IM: Creo que dibujar a Madonna es difícil porque tiene un gesto muy suyo. En cada época cambia el pelo y la forma de la cara, pero tiene una mirada que no sé cómo explicarlo, pero es difícil de plasmar y con eso me obsesioné muchísimo.

Madonna, más allá de una cantante, es un personaje experto en escándalos y cotilleos, algo de lo que suelen rehuir muchos artistas, pero, ¿no es eso lo que crea leyendas?

NF: A nosotros nos encanta ese trasfondo de salseo. Imagínate ahora lo que sería la boda que tuvo Madonna con Sean Penn. Estaría todo el día en la tele. Pero me parece importante destacar que Madonna generaba y sigue generando polémicas, pero no son vacías. Siempre tiene como un objetivo o una razón de ser. Tiene que ver con el feminismo, con su defensa al colectivo LGTBIq+. Ahora está empecinada en el ageing, las tías de más de 60 años también tienen una sexualidad y sensualidad… nos está abriendo el camino a las señoras. Ahora me quiero hacer un vídeo con Maluma, saliendo super sexy y, ¿por qué no? Nos parece super normal ver un montón de películas donde los matrimonios son de tíos de 60 y tías de 40, nos parece fantástico que Antonio Banderas esté presentando los Goya junto a una mujer más joven, pero Madonna se hace un videoclip con Maluma y es como ‘señora, ubíquese’… y no, que no se ubique, que es Madonna.

Ella ha sido siempre una visionaria, que se ha adelantado a las tendencias. Ahora que impera el mundo latino, ella ya sacó su Isla bonita, ¿demasiado pronto?

NF: A Madonna ya se le acusó de apropiación cultural, que luego también a Rosalía. A Madonna le han acusado de todo, pero siempre tuvo ese interés por lo latino. Y lo mezcla todo porque mezcla Sudamérica y España, pero siempre tuvo ese interés y esa mirada global de lo que era la música. Es la primera artista, mujer, que lo ha petado a nivel mundial, porque tenía esa visión global de la música.

Ella se apropió de su sexualidad, ¿se lo han perdonado?

NF: Ella ha abierto también ese camino y han venido después todas las demás. En su momento sí que fue bastante polémico, una tía que se adueña de eso.

BP: Mucha gente nos ha dicho que la primera vez que vio a dos hombres besarse fue en el vídeo de Madonna, en la época de Erótica, en el documental. Lo que hizo muy bien es abrir camino.

Madonna en 'El cuerpo del delito'. / Murray Close/Sygma/Sygma via Getty Images

Ha sufrido mucha censura aboga por la libertad de expresión, ¿qué postura creéis que habría tomado en el caso de Pablo Hasél?

NF: Yo creo que ella tomaría la postura de que hay que dejar a la gente hablar. Siempre se ha mostrado muy a favor de la libre expresión. Cuando la censuraron en Italia dijo ‘primero venir a ver mi espectáculo y luego hablad’. En su actuación en Eurovisión, que fue muy criticada, metió ahí una bandera palestina y otra israelí, está muy porque cada uno diga lo que le dé la gana.

¿Cuál es el futuro de Madonna?

NF: Ahora está muy centrada en sus hijos. Ha estado en Portugal porque su hija, David Banda es futbolista. Ahora lo han fichado en Francia y se ha ido para allá. Ojalá El Madrid fiche al hijo de Madonna, por Dios, y ojalá la tengamos caminando por Pintor Rosales y se cruce con Almodóvar. Con Madonna nunca se sabe.

BP: Yo tengo muchas ganas de ver la biopic que está preparando con Diablo Cody que tiene una cosa positiva y es que siempre que ha hecho una película, saca canciones y suelen ser nº1 y, por ese lado está bien. Y mi fantasía, es que sacara un álbum estilo crooner, de duetos con gente que no nos podamos ni imaginar.

Si os dieran una entrevista con Madonna o la oportunidad de hacerle una pregunta, ¿cuál sería?

NF: Yo solamente le diría, ‘gracias Madonna por existir y por haber alegrado tantos momentos en mi vida con música’.

BJ: A mí me entraría taquicardia, no podría preguntar nada.

IM: Yo no tendría la valentía de preguntarle nada.

BJ: Si nos la dejaran una hora, sí la acribillaríamos a preguntas. Hay muchas cosas que preguntar, muchos cotilleos, aunque nos contestara cosas falsas, nos gustaría igual.

NF: Seguro que hay algún artista que no nos imaginamos y se ha liado con él. Igual te cuenta que se ha liado con Lady Gaga, no lo sé.

BP: Mira lo de Michael Jackson, el beso que le dio se lo contó a James Corden hace unos años en un coche. La tía sabe cómo medir y sacar las informaciones.