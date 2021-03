Ringo Starr cuenta con Paul McCartney, Dave Grohl o Lenny Kravitz en su nuevo disco, ‘Zoom in Zoom out’

El pasado 2020 fue el más inusual en muchos aspectos de nuestra vida, y también en lo musical. Todos los artistas tuvieron que cesar su actividad, pero también muchos se pusieron las pilas y aprovecharon los momentos de parón y confinamiento para renovarse y crear nuevas canciones. Es lo que pasó con Ringo Starr, el que fuera batería de los Beatles. Con sus 80 años recién cumplidos, usó ese tiempo muerto para dejarse llevar por la creatividad, preparar un libro, dedicarse a la pintura y preparar un nuevo disco.

Después de unos meses ya podemos escuchar este EP de Starr que lleva por título Zoom in Zoom out, título que hace referencia a una de las formas de comunicación virtual más extendidas debido a la pandemia. Se trata de cinco canciones grabadas entre los meses de abril y octubre.

Ya pudimos para despedir el año escuchar su primer adelanto, Here's To The Nights, una canción de paz y amistad en la que se ha rodeado de buenos amigos, como Paul McCartney, Sheryl Crow, Dave Grohl, Ben Harper o Lenny Kravitz. Tomando todas las precauciones, Starr invitó solo a pocos músicos cada vez a su estudio casero para grabar la música.

"Fue genial la cantidad de músicos maravillosos que se unieron. Quería que saliera a tiempo porque es como una buena canción para terminar un año difícil. Así que aquí están las noches que no recordaremos y los amigos que no olvidaremos, y les deseo a todos paz y amor para el 2021″, dijo el músico cuando lanzó esta canción tan oportuna hoy en día.

Starr tenía preparadas dos giras para 2020 que tuvieron que ser canceladas, y su redondo cumpleaños tuvo que ser celebrado de forma virtual. El músico siempre ha tenido muy presente las precauciones de salud necesarias durante estos meses. "Todos éramos muy conscientes del hecho de que es una locura ahí fuera, así que usamos mascarillas y nos mantuvimos bastante separados. Eso me mantuvo ocupado y también me gusta pintar, así que tengo una pequeña habitación donde puedo salpicar pintura y no molestar a nadie", dice Starr sobre otra de sus grandes pasiones.