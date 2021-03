Rayden toca por primera vez en directo y de forma muy íntima ‘Homónimo’

Rayden lanzaba el pasado viernes 19 su álbum Homónimo, un proyecto con el que terminaba una etapa y del cual quería, como nos confesó en la entrevista, que nos quedásemos con que “la hexalogía ha sido una conceptualidad muy bestia, siempre como homenaje a la canción, creo que el mayor homónimo que hay es la canción por sí sola”.

Como todos los artistas, a nivel nacional e internacional, el rapero tenía muchísimas ganas de cantar en vivo, junto a toda su banda, los nuevos temas que tenía que regalar a sus fans. Por eso, se llevó a cabo un showcase el día de antes para compartir un aperitivo de lo más íntimo en el que artistas, compañeros de profesión, estaban a su lado para apoyar el lanzamiento.

El protagonista del día, que no se quitaba la sonrisa de la cara en ese día tan especial, cantó por primera vez en directo los adelantos del disco que en pocas horas tendríamos entre manos: El mejor de Tus Errores, Solo los amantes sobreviven, La mujer cactus y el hombre globo, LoBailao y Don Creíque. Unas canciones con mensajes potentes que el cantante interpretaba con sus expresiones faciales y gestuales para acompañar las letras, además de tomarse la licencia de versionarlas ya que no le acompañaban Alice Wonder ni Fredi Leis en el escenario.

Cinco temas que supieron a poco, se hicieron cortos, y aunque un pequeño coro entre los espectadores pedía más, la intervención musical se cerró ahí. Después de 20 años en la industria, se respiraba el disfrute y la soltura del protagonista en esa casa tan acogedora en la que nos había reunido a unos pocos que tuvimos el privilegio de acudir. Ni un ápice de nervios se respiraba en esa habitación, solo arte y personas que lo admiraban.

Lo que no podía faltar entre canción y canción era un discurso hacia lo que más le ha afectado en el último año: la falta de espectáculos a causa del Coronavirus. Unas palabras que llegaban al corazón de todos los ahí presentes que tenían, de alguna forma, relación con la industria del entretenimiento. Rayden ya se había posicionado a favor del lema ‘la cultura es segura’ en su música, además de repetírnoslo en la entrevista a LOS40, y aprovechaba el micro para volver a darle el valor que merece.

“Venimos de unos meses en los que los Ministerios de Fomento, de Cultura y Deporte, de Industria, de Turismo están haciendo oídos sordos a los gritos de auxilio de toda la cultura”, dijo en nuestra conversación sobre Homónimo charlando sobre la situación que nos persigue desde hace ya un año. Y ante la cual él mismo tomó medidas para el pequeño evento: todos pasamos la prueba y disfrutamos de la velada sin que faltara la mascarilla FP2 en nuestra cara.

Si tú quieres escuchar Homónimo en vivo, el día 6 de noviembre de este 2021 es el ideal. Con Alfred García presente, el artista rapeará esta nueva entrega musical.