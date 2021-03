Piso 21: el significado de ‘El amor en los tiempos del perreo’, el santuario del grupo y una canción clave

Piso 21 está de vuelta. El grupo colombiano ha publicado su tercer trabajo discográfico bajo el nombre de El amor en los tiempos del perreo y, para contar todos los detalles de este esperado álbum de estudio, los cuatro integrantes de la banda han hablado con Tony Aguilar en LOS40 Global Show.

El significado de 'El amor en los tiempos del perreo'

"Con respeto a Gabriel García Márquez, este nombre lo propuso Pablo. Soñó con El amor en los tiempos del perreo y ese título es justo lo que necesitábamos. Es la línea en la que podemos explotar lo romántico de siempre de Piso 21 y también la parte más sensual y exótica. Ese título cuenta de lo que trata el disco", dice El Profe.

"Queríamos que con este álbum la gente entienda qué es El amor en los tiempos del perreo. No queríamos hacer un cambio abrupto y decir: ‘Esto es lo que somos ahora’. No, no queremos imponer nada. Simplemente vamos mostrando una marca mientras caminamos. El tiempo de la música es diferente, se lanza mucho más rápido, pero teníamos que hacer ese proceso para que la gente también entienda qué es Piso 21 ahora. Con Amor en los tiempos del perreo lo que viene es música y ya no hay explicar nada más", cuenta David Escobar.

El tema más bailable

"No se quitó es un tema increíble y el proceso fue brutal. Es un reggaetón muy pesado, es el perreo exacto que tiene el álbum. Que se hayan sumado De La Ghetto y Lalo Ebratt es un privilegio. De La Ghetto es una leyenda y Lalo es muy actual. La canción la van a bailar muchísimo", asegura Lorduy.

Videoclip oficial de 'Tan bonita'

El single dedicado a todas las mujeres

"Tan bonita es una canción que literalmente va para todas las mujeres. Todas merecen verse en el espejo y decir: 'Estoy hermosa, estoy linda y estoy hecha de buenas cosas'. Queríamos resaltar a la mujer sin importar los estereotipos. Además, con el vídeo queremos que las mujeres se sientan identificadas. Es una canción hermosa para El amor en tiempos del perreo", explica también Lourdey.

Si quieres ver la entrevista completa de Piso 21 en LOS40 Global Show…¡dale al play!