Madonna tantea a la plataforma OnlyFans para estrenar su nuevo documental

Todo apunta a que el próximo proyecto de Madonna llevará una advertencia para ser visto solamente para mayores de 18 años. La ambición rubia llevaba tiempo trabajando en un documental en el que plasmará imágenes de su última gira, Madame X, y ha insinuado que llevará incluido material clasificado para adultos.

La artista ya firmó un acuerdo con Netflix para la distribución de este contenido, pero ahora ha dejado entrever que quizá sea más apropiado para la página OnlyFans. Dicha plataforma es una web de adultos que ofrece contenido audiovisual sin ningún tipo de censura. A cambio de una suscripción que varía dependiendo de la popularidad del personaje que la protagonice, se pueden ver fotos y vídeos explícitos. Un recorrido por 75 fechas, la mayoría de ellas privadas, en las que a los asistentes no se les permitió el acceso con móviles.

La reina del pop ha hablado de esta posibilidad en su cuenta de Instagram, en un vídeo que quizá responde más a la propia promoción que a lo que podremos ver en el documental. "Si nadie quiere comparar este filme, terminaremos en un sitio porno. OnlyFans: ¿tienen un formato para mostrar un espectáculo completo? Muy bien, eso es algo para pensar", ha dicho la artista en la red social.

Además, ha advertido que el proyecto en el que está trabajando podría incomodar a ciertas personas, pero defiende que la sensualidad y la provocación siempre han formado parte de su trayectoria, insistiendo que el objetivo del arte no es otro que perturbar la paz.

Además, Madonna aseguró en su post que quiere transmitira sus fans el increíble viaje que la vida le ha dado. "La música me ha hecho seguir adelante y el arte me ha mantenido viva. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo", aseguró.

Uno de los aspectos que se espera que muestre el documental es lo accidentada que fue la última gira de la cantante. Madonna canceló muchos de los shows que tenía comprometidos por graves lesiones en la cadera y rodilla, que además la obligaron a salir al escenario apoyándose en un bastón y tuvo que cantar varias canciones sentada en una silla.

Este nuevo documental sobre la artista llegará 30 años después de Truth or Dare, un proyecto en el que pudimos disfrutar de las imágenes privadas que ella misma quiso compartir durante la gira Blond Ambition de 1991. Sin duda, los tiempos han cambiado mucho igual que su música, y sea en una u otra plataforma, llegará a nuestras manos más pronto que tarde.