Madonna supera el último de sus accidentados conciertos en Londres

La gira de Madame X World Tour está captando las miradas de los fans de Madonna alrededor de todo el mundo y no precisamente por lo relativo a sus shows, sino por el estado de salud de la reina del pop. La cantante no para de achacar problemas en su rodilla, inconvenientes que le han obligado a cancelar varios de sus espectáculos e, incluso, a ver peligrar su gira europea. ¿Exageración? Desde luego que cuesta pensarlo cuando hace tan solo unos días veíamos a esta leyenda del pop abandonar su concierto de Londres gracias a la ayuda de su bastón.

Una gira que, desde luego, no está siendo como a ella le gustaría. Ni como a sus fans, quienes se dividen entre los que apoyan incondicionalmente a la intérprete de Like a Virgin y los que han sufrido en primera persona las cancelaciones y retrasos de sus directos, muchos después de haber viajado expresamente para verla. Causa de enfado o no, lo que está claro es que Madonna no está en su mejor momento y que Madame X World Tour está siendo una carrera de fondo para la artista.

Tanto que, en su performance del pasado día 12 tuvo que recurrir a una silla en el escenario para poder proseguir con el concierto sentada, ya que le era prácticamente imposible continuar con el ritmo que exige un concierto de esta magnitud, tal y como la reina del pop los había previsto.

Sin embargo, a pesar de ello, la cantante ha podido finalizar todas las citas previstas para Londres, ciudad que también sufrió los cambios en los conciertos. Fue allí donde ayer ofreció el último de sus directos confirmados en el Teatro Palladium, mismo escenario que fue testigo de su cojera. No sin esfuerzo por su parte, ya que, tal y como ella misma confesó, lleva a cabo casi seis horas de ejercicios y rehabilitación para intentar mostrar la mejor versión de sí misma, tres horas antes del show y la otra mitad al finalizar.

Una gira que continúa no sin inconvenientes. A pesar de haber puesto el broche final al paso de su gira por la capital británica ayer mismo, su próximo espectáculo en París, que tendría que ser el 20 de febrero, se ha aplazado. Al igual que el del día 25. Dos de las doce fechas que Madonna cuenta con hacer en la ciudad de la Torre Eiffel, donde sus fans permanecen absolutamente expectantes antes cualquier novedad.