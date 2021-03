10 cosas sobre Rosé de BLACKPINK: su edad, sus canciones, su nombre completo y más

Rosé, integrante de BLACKPINK, es una de esas artistas a las que no debemos perderle la pista. Después del lanzamiento de su EP en solitario R, su voz ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo. Aunque eso ya lo había conseguido mucho antes tras el debut de la girlband de K-Pop.

Pero, ¿quién es Rosé? Te presentamos a la australiana de origen surcoreano que está dando de qué hablar en los medios internacionales y hacemos un pequeño repaso por su biografía.

La edad de Rosé

La artista nació el 11 de febrero de 1997, por lo que ha cumplido 24 años en 2021. Nació en Auckland, Nueva Zelanda, aunque sus padres son de Corea del Sur, así que ha crecido a lo largo de su vida con las costumbres del país. Su nombre completo es Roseanne Park, y en coreano, Park Chaeyoung.

¿Cuántos idiomas habla Rosé?

Rosé habla tres idiomas: inglés, coreano y japonés. El inglés es su lengua materna, el coreano lo habla fluído y, por último, tiene un nivel medio de japonés.

Su altura y peso

Nuestra protagonista mide 168 cm (1,68 m) y pesa 45 kg. Rosé entrena junto a sus compañeras de girlband durante varias horas al día, lo que le mantiene activa durante la semana.

Las mejores canciones de Rosé y BLACKPINK

Nuestra protagonista cuenta con una larga lista de lanzamientos que, en su gran mayoría, pertenecen a BLACKPINK. La girlband de K-Pop está triunfando a nivel internacional con su música, entre las que destacan DDU-DU DDU-DU, Kill This Love, How You Like That, Ice Cream (con Selena Gomez) y Kiss And Me Up (con Dua Lipa).

Pero Rosé se ha estrenado en solitario con su EP R, que incluye los temas Gone y On The Ground. Ambos reúnen una gran cantidad de reproducciones y escuchas en las plataformas digitales.

Canciones más importantes de Rosé:

DDU-DU DDU-DU

Boombayah

Kill This Love

How You Like That

Ice Cream

Lovesick Girls

Gone

On The Ground

¿Qué tipo de voz tiene Rosé?

Rosé tiene una voz soprano que ya ha conquistado a millones de personas alrededor del mundo.

Su trayectoria

El objetivo de Rosé siempre ha sido el de dedicarse a la música, aunque admite que nunca pensó que conseguiría convertirse en una estrella de K-Pop. Su pasión por este arte le llevó a aprender a tocar instrumentos como la guitarra y el piano.

En 2012 se presentó a las audiciones de YG Entertainment, agencia de BLACKPINK, y conquistó a los allí presentes. Tanto es así que ocupó el primer lugar entre 700 participantes. Fue entonces cuando Rosé se mudó a Seúl para perseguir sus sueños. Estuvo entrenando durante cuatro años, participó en la canción Without You de G-Dragon y tuvo una gran acogida. Fue en 2016 cuando la agencia anunció la incorporación de Rosé a BLACKPINK.

¿Cuántos años fue trainee Rosé?

La cantante entrenó durante cuatro años en YG Entertainment para formar parte de BLACKPINK.

Su familia

Rosé cuenta con el apoyo incondicional de su familia. Ésta está formada por su madre, que es empresaria, su padre, que es abogado, y su hermana Alice, que también es abogada.

¿Rosé tiene novio?

Se desconoce si Rosé ha tenido novio antes de ser idol y después de convertirse en ella.

Rosé en Instagram

La nacida en Nueva Zelanda reúne millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte, no solo fotos de su faceta profesional, sino también de la personal. A través de ella ha demostrado que es una auténtica amante de los animales, de las flores, de la moda y, por supuesto, de la música.

