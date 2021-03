Dvicio e India Martínez, juntos en su nueva canción No me basta

Dvicio está de celebración. Hace un año que publicó su más reciente álbum de estudio, Impulso, y ha querido darle una segunda vida con importantes novedades musicales que incluyen nuevas canciones y colaboraciones. Además, los de Rivas confirmaban que además han colaborado con India Martínez en una nueva canción.

"Nos han pillado, creo que se ha filtrado ya..🙊¡CONFIRMADO!...🙈 el próximo viernes 26 lanzamos colaboración Dvicio y yo titulada #NoMeBasta! 💥💥💥💥 (Ves? Te dije que tenía una foto en ese mismo sitio Andrés... 👀 )" escribía la solista cordobesa.

No me basta de Dvicio e India Martínez se estrena este próximo viernes 26 de marzo. "26/03 - No Me Basta- con @india_martinez_oficial. Deseando que la escuchéis." escribía el grupo de Rivas en su perfil oficial de Instagram.

Hace unos días, la banda ya nos sorprendió con la publicación de Castillo de cera, una nueva balada completamente inédita con la que la banda madrileña seguía ofreciendo su música a todos sus seguidores en estos momentos en los que los conciertos son tan complicados de organizar y tan limitados.

Pero Castillo de cera no es el único regalo que Dvicio nos ha hecho doce meses después de lanzar al mercado su disco Impulso. El grupo celebra este aniversario con el lanzamiento de la reedición de su proyecto musical más reciente en el que figuran nombres como Nil Moliner, Taburete, Lali y Farina.

Mientras esperamos a que lleguen los primeros conciertos de su Impulso Tour de este 2021, podemos disfrutar de estas nuevas canciones que aparecerán en en álbum, incluyendo algunas versiones acústicas.