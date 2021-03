Cuenta atrás para Outriders que llega a nuestras consolas el 1 de abril

Outriders concentró a más de 2 millones de jugadores en su demo. La oscura campaña de ciencia ficción, los brutales combates, los poderosos botines y los complejos sistemas de rol del videojuego conquistaron al público que muy pronto podrá disfrutar del título al completo.

Porque Square Enix External Studios (Just Cause y Sleeping Dogs) y People Can Fly (Gears of War: Judgment y Bulletstorm) ya han empezado la cuenta atrás para el lanzamiento de su nuevo videojuego que llegará el 1 de abril a PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC y Google Stadia.

Y para hacer más llevadera la espera ha publicado un nuevo tráiler con la historia del juego con imágenes generadas por ordenador para este esperadísimo RPG shooter. Cuando Outriders esté disponible el 1 de abril, podrás alcanzar un estado semidivino en el campo de batalla y convertirte en la última esperanza para la humanidad

Outriders ofrece una aventura enorme de más de 30 horas de juego por un planeta salvaje y hostil en el que tendrás que esclarecer el significado de una misteriosa señal lejana y desarrollar tus habilidades hasta poseer un poder inimaginable.

El juego cuenta con una mezcla única de armas y poderes que te convertirán en un dios sobrehumano sobre el campo de batalla. El título te reta para que des forma a tu estilo de juego y combines a la perfección los diferentes poderes, clases de personajes (Piromante, Destructor, Tecnomante e Ilusionistas) y equipamiento. Juega en solitario o forma equipo con uno o dos jugadores más para crear un grupo letal en partidas cooperativas mientras os aventuráis por un entorno peligroso y hostil.

Con una historia intrincada que transcurre en un mundo muy diverso, dejarás atrás las chabolas de la primera ciudad para recorrer bosques, montañas y desiertos tras la pista de una misteriosa señal. Al combinar tiroteos intensos con poderes brutales y un arsenal de armas y equipo cada vez más complejo, Outriders ofrece innumerables horas de juego de la mano de los mejores desarrolladores de shooters de la industria.

Juega en solitario o acompañado de hasta dos amigos en un modo cooperativo drop in drop out para enfrentarte a los horrores de un planeta superevolucionado. Crea y personaliza tu propio Outrider y elige entre cuatro clases únicas, cada una con un árbol de habilidades propio para definir tu estilo de juego. Personaliza y mejora tu Outrider con infinidad de objetos, armas y equipo modificables mientras dejas atrás a la humanidad.

Las clases de Outriders

La clase Piromante se caracteriza por su poder explosivo y de fuego para hacer frente a hordas de enemigos de forma devastadora. Especializado en ataques de rango medio, que se basa en tres pilares, explotar, inmovilizar y encender. Tiene la capacidad de curarse a sí mismo, dispone de ocho poderes. Se combina bien con otras clases de personajes a pesar de que su nivel de defensa no es muy elevado. Dentro de sus ramas de habilidades se encuentran la capacidad “Rompecenizas”, “Tormenta de fuego” y “Tempestad”.

El Ilusionista es una clase asesina capaz de manipular el tiempo y el espacio para sorprender a los enemigos, que también puede adoptar un rol de tanque. Cuentan con la capacidad de entrar y salir en las batallas. Sorprende a tus adversarios con el control del tiempo para atravesarlos lanzando explosivos rayos X. También puede tender una trampa lenta de varias formas, como ralentizar a los enemigos para evitar que le asalten.

La clase Destructor inflige el máximo daño en combates cuerpo a cuerpo y ataques pesados. Tiene la capacidad de empalar a los enemigos conjurando púas de piedra del propio suelo. Salta directamente a la batalla activando su ataque cuerpo a cuerpo.

El Tecnomante es una clase divertida y flexible que se puede centrar en el apoyo y el control de masas o incluso en causar daño con artillería pesada de alta potencia. Encajan a la perfección en cualquier equipo de Outriders. Este personaje es especialista en el combate a distancia, el equiva-lente al francotirador de otros títulos. El Tecnomante es el especialista en ataques a distancia, con gran capacidad de hacer daño, y además es capaz de construir otras armas de apoyo como torretas. Sin embargo, no se basa en armas comunes, sino que se empapa de la misma energía que lo destruyó todo, la Anomalía.

Ediciones de Outriders

La Deluxe Edition de Outriders incluye el videojuego, lotes de equipo masculino y femenino de Hell’sRangers, arsenal de 11 armas únicas de Hell’sRangers y modificaciones y vinilos para vehículos de Hell’sRangers.