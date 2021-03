El hermano pequeño de los Jonas Brothers cuenta su historia de superación: “No quería estar aquí”

Frankie Jonas es el pequeño de los Jonas Brothers. Sí, hay un cuarto Jonas que tal vez no conocías. Este último año, el hermano más joven de la familia ha ganado popularidad gracias a la red social de TikTok donde cuenta con un apoyo de 1.9 millones de seguidores. En él sube contenido divertido, de humor y muy irónico, sobre todo haciendo referencia a Nick, Joe y Kevin. Y arrasa en la app con su público de la Generación Z.

Aunque hizo sus pinitos en Disney Channel, en la película de Camp Rock junto al resto de la familia, y más tarde tuvo la oportunidad de prestar su voz en Gake no ue no Ponyo con Noah Cyrus en 2009, este no era su lugar.

Su lucha

Tanta es la complicidad que siente hacia los usuarios que le siguen, que en un último vídeo ha hablado de un momento crítico en su vida, hace ya dos años. “Esta no es, para nada, la explicación elocuente que espero dar en un futuro en un modo mucho más serio que esto. Sin embargo, desde muy joven luché contra la adicción a la bebida y las drogas como forma de escape porque odiaba la vida y no quería estar aquí”, empezaba diciendo Frankie.

“Finalmente, después de muchos años de intentar suicidarme accidentalmente, llegué a un punto en el que iba a hacerlo de verdad”, terminaba diciendo el joven de 20 años en el pequeño clip. Fue aquí cuando decidió empezar un tratamiento que le salvó la vida según sus propias palabras.

“No podría estar más agradecido de estar vivo a día de hoy porque mi mundo ha cambiado a algo completa y astronómicamente precioso. Ya no soy esa persona. No podría de estar más agradecido de estar vivo y feliz”, continuaba él sobre su historia de superación.

A parte de la cuenta de humor que gestiona (@iamfrankiejonas), ha abierto una cuenta segundaria en la que habla de temas que le preocupan a sus seguidores, como el significado de la vida, la salud mental y cómo dejar de ser autodestructivo.

A esta última, Jonas respondía: “Es un pensamiento admirable el mirar atrás y pensar ‘lo hemos conseguido’” y “Un segundo pensamiento admirable es tener la capacidad de no seguir el mismo camino, que en realidad es mucho más fácil que destruirlo todo”. Esta cuenta se llama @frankiejonastherapist donde 184 mil personas escuchan sus consejos que tienen aún más calado después de haber compartido su historia personal.

Si tú o alguien que conoces necesita ayuda por motivos de salud mental contacta al Teléfono de la Esperanza: 717 003 717