Dos solteros de ‘La isla de las tentaciones 2’ comparten sus fotos de boda y recuerdan a ‘Los Bridgerton’

Aunque todo el protagonismo de La isla de las tentaciones se lo llevan las parejas que acaban rompiendo, en su gran mayoría, tras su paso por el programa, el caso es que todos los que acuden como tentadores, tienen también sus propias historias.

En la segunda edición conocimos a Dorothy y a Jorge Javier. Dos guapos que acudieron con la intención de encontrar el amor y, de paso, desestabilizar a alguna de las parejas participantes. Cada uno fue a parar a una de las villas y aunque ella tuvo cierto acercamiento con Pablo Moya, el chico de Mayka, lo cierto es que no acabó sucediendo nada entre ellos.

Eso no significa que no acabara encontrando el amor. Al final, fuera de cámaras, todos forman como una familia que acaban cruzando sus caminos y el de Dorothy y Jorge Javier tomó el mismo ritmo. Ya a finales del pasado año se hablaba de relación entre ellos.

Por eso, cuando ambos han publicado fotos vestidos de novios y han anunciado boda, han surgido las dudas. ¿Se trata de una realidad o de una sesión de fotos para algún tipo de publicidad? Ha surgido las dudas.

Dudas y felicitaciones

“Hasta que no estuviéramos seguros de esto no queríamos exponer nada. 💝 Sorpresa😳”, escribía ella. “Qué bonitos xfavor”, comentaba una de las tentadoras más polémicas de la edición, Andrea Gasca. Y es que no han dejado de multiplicarse las muestras de cariño hacia la pareja, incluidas las de Rafa Mora o las de otras tentadoras como Luzma.

“Os lo esperabais??? Surprise surprise”, escribía Jorge junto a sus fotografías. “En la vida me lo hubiera esperado la verdad❤️”, contestaba Dorothy. Así que, parece que todo apunta a que se han casado, aunque todavía hay muchos que tienen dudas y siguen insistiendo en que no se trata más que de una sesión de fotos publicitaria. Una seguidora le preguntaba a Jorge si se podían casar de verdad a lo que contestaba que “es de verdad”.

El caso es que Dorothy y Jorge enamoran y parecen de catálogo y de ahí que muchos los hayan comparado con la pareja que nos tiene enamorados, la de Los Bridgerton. Muchos han asegurado que son ellos en una versión moderna de la historia.

El caso es que en sus stories hemos visto imágenes del desayuno del día después en una gran cama de hotel. Y no han dudado incluso en compartir su alegría, en forma de TikTok que demuestra que no les falta sentido del humor.

Lo que está claro es que forman una bonita pareja. Ella luciendo un vestido vaporoso de Yolancris y él un traje de Reyman Nuvis. ¿Y tú? ¿Crees que se han casado de verdad o que es algún tema publicitario?