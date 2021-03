Lester y Patri ('La isla de las tentaciones 2') pierden a los bebés que esperaban

La isla de las tentaciones anunció en su debate hace poco más de un mes el primer embarazo entre exconcursantes del programa presentado por Sandra Barneda. Una noticia que confirmaron sus propios protagonistas, Lester y Patri, ante la atenta mirada de Marta Peñate quien no desperdició la ocasión para rememorar el ya clásico “Picho y Pinocha”.

Sin embargo, ahora la pareja ha reaparecido portando con ellos malas noticias: han perdido los gemelos que esperaban. Lo han hecho a través de unos stories en sus redes sociales en los que han explicado que se enteraron de la noticia hace dos semanas, pero que hasta ahora no han estado preparados para hacerlo público. Una declaraciones que arrancaba Lester dejando muy clara su postura desde el inicio de su discurso, respondiendo a las muchas especulaciones que han girado en torno a este embarazo: “No hemos mentido en ningún momento sobre el tema ni para ganar dinero ni para salir en televisión”, explicaba el canario.

Después era Patri la que comenzaba a narrar su experiencia tal y como ella la vivió. “En un principio me sentí agobiada con el tema, porque se empezó a especular que si era mentira, pasé muchos nervios. Nos enteramos de que yo estaba embarazada en nuestro viaje a México, al principio lo afrontamos con mucho miedo pero finalmente decidimos seguir adelante con ello y muy contentos, pero en una ecografía de control, fui a hacérmela ilusionada, y vi que las cosas no iban bien. Eran dos bebés y no les latía el corazón", han contado.

Patri y Lester de 'La isla de las tentaciones 2' comunican que han perdido a los bebés. / Instagram / Instagram @lester_dc

Lester y Patri se defienden de las acusaciones de montaje

Ambos han explicado que jamás imaginaron el revuelo que su noticia iba a ocasionar y han insistido reiteradamente en la veracidad del embarazo."Realmente me duele que la gente haya pensado que me he podido inventar una cosa así porque yo lo he pasado muy mal y no me he sentido bien para contarlo hasta ahora. Estoy haciendo terapia para poder gestionar todas estas emociones y estoy muchísimo mejor ahora. Por eso he decidido contarlo", explicaba la extentadora. Unas palabras a las que, además, ha querido demostrar que no tiene problema en adjuntar cualquier tipo de prueba con un texto en sus historias en el que ha asegurado: “Puedo enseñar cualquier tipo de informe, desde el del ginecólogo hasta el del psicólogo”.

Una de las primeras personas que desconfió de la autenticidad de la futura paternidad de la pareja fruto del reality, fue la propia Marta Peñate, expareja del canario. Fue nada más enterarse, en pleno debate de La isla de las tentaciones, cuando la que fuera concursante de Gran Hermano insinuó si este embarazo era real “o si era como el otro”, haciendo referencia a una falsa alarma de un tiempo atrás que Lester y Patri también hicieron pública. “No me lo creo, a mí o me ponen en directo al ginecólogo o no me lo creo”, decía Marta en el momento en el que le comunicaron la noticia.

"Vamos a ser padres cuando sea, dentro de un año, de año y medio, de dos o cuando sea", zanjaba el vídeo Lester después de compartir varias muestras de cariño y besos con Patri, demostrando que están de lo más unidos.