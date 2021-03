Las palabras de Jungkook (BTS) que han emocionado a sus fans

No hay día que pase en las vidas de los fans de BTS sin confirmar que han elegido bien a su banda favorita. No solo por el talento que demuestran tener sobre el escenario y detrás de un micrófono, sino también por los mensajes de esperanza, confianza y seguridad que se encargan de que lleguen a todos los rincones del planeta.

Y es que en ocasiones es necesario respirar hondo y ser honesto contigo mismo. Claro que si eres integrante de una banda de K-Pop, también lo eres con millones de personas. Pero para Jungkook, miembro de BTS, no es ningún problema.

Así lo ha demostrado el surcoreano durante su participación en el programa You Quiz On The Block, al que ha asistido con el resto de sus compañeros. En él se ha sentado frente a la cámara para abrir su corazón con respecto a lo que la música significa para él: "Hasta que mis manos y pies se desgasten, mis pulmones se rindan, hasta que se me acabe la voz, quiero seguir cantando".

ESTOY LLORANDO😭@BTS_twt

Éstas bonitas y profundas palabras acerca de su mayor pasión han emocionado a todos sus fans, que no han tardado en mostrar sus sentimientos a través de redes sociales. "Estoy llorando", dice una de ellas. "Soy lágrimas", añade otra. "Estoy rota", se sincera otra seguidora.

Es evidente que el amor que sienten los ARMY por BTS es mutuo. Y es que muchas de sus canciones llegan cargadas de mensajes dedicados solo y exclusivamente a ellos, lo que indica que la inspiración de la banda es principalmente su ejército de fans.

El valor altruista que ellos también han querido transmitir en cada uno de sus gestos ha calado muy hondo en sus seguidores. Tanto es así que ellos también han tomado la iniciativa en muchas ocasiones para organizar donaciones y unirse a causas que lo necesiten. Sin ir más lejos, diversas cuentas de apoyo del grupo en España se han unido para reunir el mayor número de libros infantiles posible para donarlos a un colegio de Murcia. Eso sí, libros con valores similares a los que difunden sus artistas favoritos. ¡Y lo han conseguido!

¡Larga vida a BTS!