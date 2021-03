Miley Cyrus le escribe una carta a Hannah Montana por su 15 aniversario: “Fue todo un honor”

Hace ya quince años empezó una serie que marcó a toda una generación. Miley Cyrus ha querido rendir homenaje a este acontecimiento escribiéndole una emotiva carta a Hannah Montana, el personaje que “fue como un cohete que me llevó a la luna y nunca me devolvió al suelo”. Esa luna fue, en otras palabras, un récord de audiencia en Disney Channel en 2006 el día del estreno con 5.4 millones de espectadores, tres discos que alcanzaron el número uno en ventas y un largo etcétera de éxitos que nacieron de ese día 24 de marzo.

La cantante de Midnight Sky solo tiene palabras bonitas para su yo del pasado: “Hola Hannah. Hace ya un tiempo, 15 años exactamente, desde que deslicé ese flequillo rubio por mi cabeza en el mejor de los intentos de cubrir mi identidad. […] No sabía entonces que sería así como vivirías para siempre. No solo en mí, pero en millones de personas alrededor del mundo”.

“Tuvimos un intercambio equitativo en el que tú me dabas una cantidad superlativa de fama y yo a cambio te regalaba el anonimato que podía”, continúa la artista con nostalgia, como todos los fans que la leen. Ya en la segunda página recalca la letra de la canción que interpreta en el último episodio, Wherever I Go, que dicen ‘todo está a punto de cambiar/ un capítulo se acaba, pero la historia acaba de empezar/ una página se pasa para todo’.

A lo que la Miley de 2021 dice: “Hannah, espero que me oigas y creo en tus palabras. Tienes todo mi amor y gratitud. Respirar vida durante esos seis años siento tú fue todo un honor”. "No pasa un día que no olvide de dónde vengo. Un edificio en Burbank (California) con una sala llena de gente con el poder de cumplir mi destino. Y eso fue lo que hicieron. Ellos me dieron a ti. El mejor regalo que una puede pedir. Te quiero, Hannah Montana", termina diciendo ella.

En estas dos páginas rosas del theme de la serie, también menciona a su padre Billy Ray Cyrus, la muerte de su abuelo que solo pudo ver el anuncio de la serie y aun así dijo que era “uno de los momentos de más orgullo de su vida, la primera vez que le bajó la regla en unos pantalones blancos, entre otras cosas.

Lo mejor es que este juego de persona-personaje no acaba aquí. La cuenta oficial de Hannah Montana responde a esta carta con un tweet en clave de humor: “Qué bien escuchar de ti Miley. Solo ha pasado una década”.

Por su 15 aniversario en LOS40 hemos recopilado datos que, a estas alturas, quizás no sabías.