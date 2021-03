¿Sabías todas estas curiosidades de ‘Hannah Montana’?

Aunque parezca mentira ya han pasado 15 años desde que nos dimos cuenta que usando una peluca rubia y un buen brillo de labios podíamos hacernos pasar por otra persona. Bueno, eso y que ser una estrella mundial del pop de noche y una estudiante de secundaria de día no es nada fácil. Sin duda, Hannah Montana marcó a toda una generación de niños y niñas que crecieron al ritmo de temazos como The best of both worlds, Nobody’s Perfect o Rock Star.

La serie se convirtió en una de las ficciones estrellas de Disney, contando con un total de 102 episodios divididos en cuatro temporadas. La serie, que se estrenó un 24 de marzo de 2006, fue tal fenómeno que su protagonista, Miley Cyrus, se convirtió en una de las estrellas adolescentes del momento. Eso sí, luego le costó mucho desprenderse de la etiqueta Disney.

Para celebrar este 15 aniversario de la serie, en LOS40 hemos querido recopilar algunas curiosidades sobre la serie que quizá no sabías: desde quiénes pudieron haber sido Hannah hasta la aparición de una de las actrices actuales de moda de Netflix en la película. ¡Toma nota!

La idea original surgió de un episodio de Raven

Antes de dar luz verde a la serie Hannah Montana, Disney Channel estrenó el episodio Goin Hollywood en la serie Raven. El episodio no giraba alrededor de los personajes principales de la serie, sino en una estrella infantil interpretada por Alyson Stoner que quería ser una chica normal en el instituto.

Tras la buena recibida de este episodio, Disney Channel dio luz verde a la serie. Eso sí, en lugar de centrarse en una actriz, sería una estrella de la música.

Una actriz de Gossip Girl fue la primera opción

Aunque sería imposible pensar en otra Hannah que no fuese Miley Cyrus, lo cierto es que la primera opción como protagonista fue Taylor Momsen. La famosa actriz de Gossip Girl iba a ser Hannah.

De hecho, Miley Cyrus en un primer momento audicionó para el papel de Lily, la mejor amiga de Hannah. Cuando Billy Ray Cyrus aceptó el papel de padre de la protagonista, la cosa cambió y los productores decidieron que la mejor opción era Miley para el papel de Hannah. Por suerte, Taylor Momsen a los pocos meses empezó a rodar la serie Gossip Girl metiéndose en la piel de Jenny Humphrey.

Taylor Momsen en 'Gossip Girl' / Getty / James Devaney/WireImage

Hannah Montana no fue el primer nombre que se barajó

Nos encanta como suena el nombre de Hannah Montana. En serio, nos encanta decirlo: Ha-nnah Mon-ta-na. Tiene mucha sonoridad y mucho gancho. Eso sí, dar con él no fue tarea fácil y antes de dar con él se barajaron varios nombres.

Teniendo en cuenta que querían dejar claro que los orígenes de la artista eran de Texas, uno de los nombres que surgieron fue Alexis Texas.

Una de las actrices de Stranger Things aparece en la película

Tras el éxito de la serie, en 2009 Disney decidió lanzar una película. En ella, Hannah tenía que volver a Texas para conectar consigo misma. En una de las escenas aparece Natalia Dyer, Nancy de Stranger Things.

Natalia Dyer en 'Hannah Montana' / Disney

La estrella de Netflix tiene un pequeño papel en la película, dando vida a Clarissa Grange, una de las hijas del malvado periodista que descubre el secreto de Hannah.

Taylor Swift escribió una canción para Hannah Montana

Cuando se estrenó Hannah Montana: The Movie, Taylor Swift acababa de despegar como artista. La estrella de la música solo contaba con 19 años y ya era una de las promesas del género country. De este modo, Taylor aparece en una de las escenas de la película cantando el tema Crazier.

Pero no solo eso. Taylor también participó en la composición de una de las canciones. La joven escribió junto a Martin Johnson el tema You’ll Always Find Your Way Back Home. Se trata del primer tema que aparece en la película y que acompaña el inicio.

El disco Hannah Montana fue el más vendido de Estados Unidos

La banda sonora de Hannah Montana hizo historia. ¿La razón? Se convirtió en el álbum más vendido de Estados Unidos en 2006. El disco debutó como número 1 de la lista Billboard en su primera semana, vendiendo 281 mil copias y superando a artistas como John Legend.

De hecho, el disco consiguió ser triple platino, consiguiendo vender más de 3.7 millones de copias solo en Estados Unidos. En España, consiguió ser oro con 50.000 copias. Unas cifras de vértigo.