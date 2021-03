Inesperada confesión de Lucía sobre Manuel a la vuelta de ‘La isla’ que veremos en ‘El reencuentro’

La isla de las tentaciones 3 llegó a su fin con poca sorpresa y quinielas cumplidas. En las hogueras finales vimos cómo las parejas de Jesús y Marina y la de Lola y Diego quedaban rotas. Era lo esperando después de lo que había sucedido en ambas villas. Lo que, sin embargo, no esperábamos es que tanto Marina como Lola decidieran irse solas del programa.

Ambas habían encontrado una nueva ilusión en el Caribe. Marina sintió un flechazo desde el principio con Isaac, pero decidió abandonar sola y reflexionar antes de enfrentarse a una nueva etapa.

En El Reencuentro: 6 meses después, veremos de nuevo al trío junto. Jesús parece que sigue con la misma tensión que había en La isla. Sin embargo, Marina, asegura que le ha cambiado mucho la vida. Ya explicará cuánto y, sobre todo, cómo está a día de hoy su relación con El Lobo.

Diego y Lola

Otra de las parejas que se sabía que no continuarían juntos es la formada por Diego y Lola y nos queda saber si a la vuelta, ese Diego que confesó que seguía enamorada de ella le ha dado otra oportunidad o, si, por el contrario, ha prosperado su relación con Carla.

Desde luego, el avance que hemos visto de momento no despeja muchas dudas y la tentadora ni aparece, habrá que esperar a esta noche para saber lo que ha sucedido entre ellos.

Claudia y Raúl

Lo de Claudia y Raúl es quizás lo que más dudas genera. Decidieron irse de la isla juntos, aunque planeaba sobre ellos la historia que había tenido ella con Toni. “Fui con dudas de Raúl y me estampé”, es lo que hemos visto decir a Claudia seis meses después. Y lágrimas, muchas lágrimas.

“Deja de llorar ya, yo llevo cinco meses llorando, pero, joder”, le dice Raúl en un tono bastante tenso que no augura nada bueno entre ellos. Y menos, al ver la actitud de Raúl ante la entrada de un sonriente Toni: “La burbuja ya se explotó, ¿o todavía sigues llorando por Claudia?”.

“Al final pasó lo que pasó porque los dos quisimos”, es lo que le hemos oído explicar a Toni.

Hugo y Lara

La pareja que nos hizo creer en el amor fue la formada por Hugo y Lara. Ninguno de los dos cayó en tentación alguna y se marcharon de la isla con promesas de un futuro juntos y el gesto de Sandra Barneda evidenciando que se habían convertido en su pareja favorita.

“La relación no estaba yendo bien, no había seguridad entre nosotros y si no confiamos el uno en el otro, ¿a dónde íbamos? A ningún lado”, le hemos escuchado decir a Lara. Lo que no sabemos todavía es si han recuperado o no esa confianza una vez de vuelta a la realidad.

Lucía y Manuel

La primera pareja que abandonó el concurso fue la formada por Lucía y Manuel. Tras pedir una hoguera de confrontación, ella se marchó sola y él, acompañado por Fiama. En El reencuentro: 6 meses después, vamos a volver a verles juntos.

Y lo más sorprendente es la confesión que ha hecho Lucía sobre el viaje de vuelta a España. “Se llevó nueve horas llorando”, confiesa antes de soltar que se besaron en el avión. Un detalle que todavía no sabemos si conocía o no Fiama.

Les veremos una vez más discutir porque lejos de calmarse, la tensión entre Lucía y Manuel persiste.

Nos queda mucho por ver en ese reencuentro que nos aclarará muchas dudas.