‘La Isla de las Tentaciones 3’: Así han quedado las parejas tras la hoguera final

Tras dos ediciones, La Isla de las Tentaciones parece que ha cumplido el dicho: A la tercera va la vencida. Si la audiencia no pudo entender cómo Fanny o Tom Brusse actuaban así con sus parejas, está claro que se han visto superadas por lxs participantes de esta edición.

La rápida infidelidad de Manuel con dos personas, el amor express de Marina o los altibajos de Lola han marcado un programa lleno de sorpresas. Sin embargo, aún queda su momento más importante: La Hoguera Final. ¿Cómo han quedado las parejas tras ellas?

Lola y Diego

El recorrido de Lola por el programa ha sido, cuanto menos, confuso. Si parecía caer en la tentación -sentimientos incluidos- por Simone, acaba agobiándose para acabar echándolo del programa en eliminaciones. Después, decidía retomar su relación con Diego dándose cuenta de lo enamorada que estaba… Hasta que esa misma noche acaba teniendo un encuentro íntimo con Carlos.

Diego, que ya se había acercado a una de las solteras, no parecía dar el paso para olvidar a la que era su pareja. En su hoguera final, ha acabado admitiendo que sigue enamorado de ella.

Sin embargo Lola ha querido explicar sus actos con una simple frase: "He pensado en mí por primera vez". Disculpándose, ha dejado claro que quería hacerlo, mientras Diego confesaba sentir vergüenza ajena de lo que ha hecho con los solteros.

Lola, a Diego: "Si no hubiera venido aquí, me habría plantado con un hijo que me habría hecho muy feliz pero me faltarían más cosas" #LaIslaDeLasTentaciones12 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/d6zopSzboN — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 24, 2021

Finalmente, Lola ha querido abandonar la isla sola. Sus razones son que quiere vivir "la vida de una chica de 24 años", y que una relación "tan cerrada" va a hacer que le falten muchas cosas. Eso sí, se ha disculpado con su ya exnovio por haberse dado cuenta con él de lo que quería, y le ha pedido un abrazo confesándole algo: "Me has hecho muy feliz, ¿vale?".

Sin duda, un final agridulce que sí ha gustado a la audiencia. Y por si alguien tenía dudas aún… Diego ha confirmado que dejará a Lola ver a Horus.

Raúl y Claudia

La pareja de Canarias es una de las grandes apuestas de la edición en cuanto a amor se refiere. Aunque ella se dejaba caer ligeramente por el tentador Toni, él ha sufrido demasiado hasta la hoguera final manteniendo su intención de seguir con ella más allá del programa.

Sin reproches, ambos han dejado atrás las imágenes que les ha mostrado Sandra Barneda para centrarse en propuestas de futuro y declaraciones. ¡Se han ido juntos de la isla!

Marina y Jesús

Sin duda, la pareja más polémica de la isla. Desde el principio, Marina se dejó llevar por la tentación de Isaac 'El Lobo'. Jesús, poco a poco, también se dejó llevar por una de las solteras… Y luego por otra distinta.

Jesús se quedaba sin cita final por parte de Lara ni Stefany, mientras que Marina disfrutaba de la velada más romántica de su paso por el programa. Por eso, acababa confesando que quería acabar su relación de seis años con una explicación.

Al llegar a su hoguera final, Jesús le ha negado un abrazo. A partir de estar sentados ambos, todo ha sido una cascada de reproches. Por supuesto, las imágenes -en las que la fidelidad ha brillado por su ausencia- han sido el momento más duro.

Mientras Marina reía con sus propias imágenes, Jesús sólo se indignaba. Finalmente, ella le ha confesado: "Me he dado cuenta que no te quería, que necesitaba libertad…". De esta manera cortaba su relación de seis años, aunque deseándole lo mejor.

Con mucha elegancia, le acaba pidiendo perdón por lo sucedido con Isaac. "Eres un niño espectacular, pero un niño que no tiene nada que ver conmigo", le decía a su ya exnovio, dejando claro que se iba muy orgullosa de sí misma y de todo lo que ha hecho.

Jesús abandona solo #LaIslaDeLasTentaciones12 y él y Marina se rompen 💔 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/FUJGHOOeh7 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) March 24, 2021

Al final, Jesús decidía irse solo, no sin antes romper a llorar. Confiesa haberse dado cuenta de no estar tampoco enamorado, aunque haberlo hecho "a base de hostias". Marina, por su parte, daba la sorpresa yéndose sola también, con la promesa de buscar a su Lobo cuando esté preparada.

Hugo y Lara

Hugo ha podido meter la pata muchas veces en su relación, aunque tras su paso por la isla se ha dado cuenta de que está profundamente enamorado de su chica. Lara, en cambio, parecía estar algo cansada de un hombre que no terminaba de hacer frente a una relación seria.

Por ello, su hoguera final era una de las más determinantes. Aunque según ha entrado Lara Hugo no ha podido evitar besarla en varias ocasiones, no todo estaba claro: Había muchas cosas que hablar.

Aunque el detalle del gallego con una tentadora de hacerle un helado por su cumpleaños -pese a que el insiste en que era para él- ha molestado profundamente a su chica, el programa decidía dar una vuelta de tuerca a las imágenes mostradas y enseñarle a Lara la realidad de la estancia de Hugo por el programa: Un auténtico drama.

Hugo no lo ha pasado bien, e incluso ha llegado a llorar en repetidas ocasiones en la casa. Lara, después de verlo, se mostraba tremendamente sorprendida: "He visto un cambio en ti, y no me lo esperaba".

A eso, Sandra Barneda -quien también se ha llegado a emocionar viendo como Hugo expresaba sus sentimientos- le pedía al exconcursante de GH decirle lo que sentía a su chica a la cara, con unas simples pero efectivas palabras: "Eres la mujer de mi vida, te quiero, Lara", y se van juntos con la promesa de hacerle la mujer más feliz del mundo.