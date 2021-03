Cristina Pedroche: “Si no estuviera casada me hubiera apuntado a Love Island”

Love Island llega a nuestras televisiones muy pronto para “revolucionar la parrilla”. Se trata de un programa añadido al catálogo de Atresmedia que va a traer diversión, amor y seducción a nuestras vidas a partir del próximo 11 de abril.

De la mano de Cristina Pedroche, disfrutaremos de estas historias de solteros y solteras que vienen a buscar el amor en una casa en Canarias totalmente vigilada. Las entregas serán de domingo a jueves, con cinco programas semanales, durante seis semanas. La hora aún no está definida, pero la cita rondará las 21:00 de la noche.

Cómo son los solteros

“Hemos tenido alrededor de 8.000 solicitudes para ir a Love Island. Os puedo decir que van a entrar 5 chicos y 5 chicas solteras para buscar el amor”, cuenta Encarna Pardo, responsable de Boomerang TV sobre el formato.

Como ha revelado la portavoz, un total de 28 personas pasarán por la casa de los solteros y estas tendrán perfiles muy variados: “Son personas agradables de ver, pero son personas que tienen una profesión, una ocupación y una personalidad muy clara. Tenemos un arquitecto, la enfermera, un soldador, una profesora de inglés, un ayudante de mago, una teleoperadora, una bailarina…”.

“Los isleños van a convivir en una villa que está completamente robotizada”, dice Pardo que especifica que cuentan con un total de 46 cámaras en la casa. “Se va a combinar una técnica de realización en directo con la edición. Es de lo más fresco que he visto en el mundo del reality”, sigue explicando Prado. Vamos, que no se nos va a escapar ni un detalle de lo que ahí pase.

Cristina Pedroche como presentadora

Cristina Pedroche se ha apuntado a esta experiencia que según ella “revolucionará la parrilla televisiva”. Y su importante figura como presentadora en el programa no pasará sin pena ni gloria. “Voy a sorprender en todo lo que pueda. No soy una presentadora al uso como tal. No quiero ser ni la celestina ni la seria. Seré lo que sea en ese momento me salga. Quiero descubrirles y conocerlos. Si unos me caen mejor que otros se me notará porque yo soy transparente como mis vestidos”, aclara ella.

“Por supuesto que me hubiera apuntado a Love Island. Es un formato maravilloso y el casting es increíble, pero yo estoy muy casada y muy bien y solo voy a ir allí a ver”, dice Pedroche cuando la preguntan sobre si hubiera ido como soltera.

Sin embargo, ella ya tiene a su hombre ideal y lo supo desde el primer momento: “Soy bastante celestina y creo mucho en el amor a primera vista. Cuando conocí a David, la primera vez que le vi, dije: ‘me voy a casar con este hombre’, y así fue. Creo en el amor a primera vista y Love Island va a crear parejas que van a durar en el tiempo”.

Esta nueva creación de Neox es, según Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento de Atresmedia, “un proyecto muy ambicioso que en Reino Unido tiene el récord del programa más visto de la historia”. Y que, tras este éxito, se ha exportado a 20 países, entre ellos, España.